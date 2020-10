Las mejores fotografías submarinas del concurso ‘Trough Your Lens’ 2020

No hay duda de que en el mar, la vida es más sabrosa, pero también impresionante. Para muestra, hace unos días la revista ‘Scuba Diving’, dio a conocer las imágenes ganadoras de su concurso de fotografía submarina ‘Trough Your Lens’ 2020, en las que se muestra la majestuosidad de los ecosistemas marinos.

Además, de manera indirecta presume las aguas y la diversidad mexicana, pues más de cinco de las fotografías ganadoras fueron tomadas en playas de nuestro país y eso que la publicación registró la mayor participación en los últimos 16 años. El jurado, tuvo que elegir las mejores 13 imágenes de un total de 2,636 imágenes.

Evans Baudin (Baja California, México)

Esta hermosa fotografía de un tiburón ballena cargando una docena de peces lechón en su hocico, le valió al fotógrafo Evans Baudin, el primer lugar del concurso. “En junio de 2020, con un permiso especial, fui a una expedición para documentar la vida marina y los efectos de la reducción del tráfico marítimo debido al COVID-19“, escribió Baudin al registrar su imagen.

Añadiendo que “Después de dos horas en el agua con un banco de tiburones sedosos cerca de la superficie, el capitán de nuestro barco gritó:” ¡Tiburón ballena, justo detrás de ti! “, Una hembra de más de 12 metros (40 pies). La sorpresa fue doble cuando ¡Descubrí unas 50 rémoras disfrutando tranquilamente de un paseo gratis en su boca!” Afortunadamente, estos amigos son inofensivos para los humanos.

Enrico Somogyi (Anilao, Filipinas)

Aunque este pez limón es algo carismático, su historia te romperá el corazón. Este es el mejor ejemplo, de cómo la biodiversidad marina busca adaptarse para sobrevivir entre la contaminación de las aguas. Resulta que mientras Enrico Somogyi estaba buceando, se topó con una botella de cerveza encallada en la arena, pero de pronto, vió como algo adentro se movía.

“Había algo viviendo dentro. Empecé a dispararle al gobio limón que vivía allí. Después de un rato, noté una sombra en el fondo, y unos segundos después, vi salir al pez león juvenil. Apreté el obturador a la derecha cuando el gobio empezó a bostezar y el pez león miró a la cámara”, relató. La fotografía ganó el tercer lugar de la categoría de ‘Cámaras compactas’ del concurso ‘Trough Your Lens’ 2020.

Robert Stansfield (Banco Chinchorro, Quintana Roo)

Este fotógrafo marino, logró capturar el ojo de un tiburón nodriza en un banco de anguilas sin electrocutarse. La sorprendente foto, fue tomada dentro de la barrera de arrecifes de coral de México, el segundo más grande del mundo. El susto le valió el tercer lugar en la categoría ‘Macro’.

“En mi segunda inmersión, me estaba preparando para una foto de ángulo bajo de un grupo de anguilas de jardín cuando sentí que algo me acariciaba bajo el brazo. Mirando hacia abajo, vi a este tiburón nodriza de 7 pies muy confiado mirándome. Me moví lentamente hacia arriba y hacia atrás, posicioné las luces estroboscópicas y tomé una serie de fotos con los dentículos ligeramente a contraluz. Los tiburones nodriza nadan alrededor de Banco Chinchorro, son muy atrevidos y es un placer verlos”.

Martin Strmiska (Puerto Morelos, Quintana Roo)

Después de ver esas fotografías, nadie se atrevería a dudar de la belleza de las aguas mexicanas. La erupción de un cenote en Puerto Morelos, es uno de los espectáculos naturales que aún podemos apreciar, pero es imperante que cuidemos de nuestro medio ambiente, pues tanto cenotes, como arrecifes y ni hablar de la flora y fauna marina, están en serio peligro de extinción. Desde luego, esta fotografía ganó el primer lugar en la categoría de ‘Gran Angular’ del del concurso ‘Trough Your Lens’ 2020.

“En la superficie a la entrada del cenote, no tenía idea de qué tipo de espacio había debajo de la pequeña piscina. Solo cuando descendí y me coloqué fuera del área iluminada por el sol, se reveló el espacio oscuro. Cuando mis ojos se adaptaron a la oscuridad, percibí las enormes dimensiones del espacio. Mi amigo, colgado por encima de esa nube e iluminado por los rayos del sol, parecía tan pequeño que pasé toda la inmersión disparando desde la distancia, tratando de capturar al diminuto buceador en ese enorme espacio”.

Raffaele Livornese (Baja California, México)

“Era mi primera vez allí, por lo que me tomó unos días tener más confianza con el mar y los animales que viven allí. Tuve mucha suerte porque en ese momento había muchas sardinas escolarizadas allí, por lo que los leones marinos estaban constantemente jugando y cazándolas”.

“Vi a los dos leones marinos nadando primero alejándose, luego uno hacia el otro. Las sardinas se movieron de la misma manera para escapar de la caza, así que dibujaron dos líneas como olas paralelas, y lo conseguí”, narró Livornese, quien obtuvo el tercer lugar de’ Gran ángulo’, destacando en el concurso ‘Trough Your Lens’ 2020 con esta gran fotografía.

Martina Andrés (Mar Rojo)

Sin duda esta es una de las mejores fotografías del concurso ‘Trough Your Lens’ 2020, no obstante, a pesar de la valentía de estar cerca de un tiburón de punta blanca, decidieron otorgarle solamente una mención honorífica. “Como buceador, nunca olvidarás tu primer gran tiburón. Me sentí eternamente agradecido de encontrarme con este hermoso tiburón oceánico de punta blanca en el Mar Rojo. A medida que nos acercábamos a los últimos minutos de nuestra inmersión, ella y su “séquito” rodearon lentamente nuestro grupo, mirándonos pacíficamente a cada uno de nosotros, antes de que despegaran hacia el azul nuevamente”, dijo Andrés.

Sean Steiniger (Islas Ha’apai, Tonga)

“Una cría de ballena jorobada navega a través de las aguas azul esmeralda de Tonga, acompañada de cerca por su colosal madre y escolta. Mientras los leviatanes circulan directamente debajo de mí, el ternero asciende hacia la superficie en busca de aire fresco. Echo hacia atrás mis aletas de apnea y disparé”, describió Steiniger.

Aunque no todas las fotografías inscritas en el concurso ‘Trough Your Lens’ 2020 fueron tomadas en este año, algunas incluso teniendo un par de años de antigüedad, su belleza no se discute. Puedes apreciar todas las fotos ganadoras aquí.

Marc Henauer (Grecia)

“El naufragio de Olympia se puede ver en la película de Luc Besson de 1988 ‘The Big Blue'”, escribió Henauer. “Encalló cerca de la costa en la isla de Amorgos en Grecia. El secreto de esta imagen radica en la sincronización. Para tener éxito, se necesitó un rayo de sol para iluminar el paisaje submarino, luego llegó una ola con el ángulo correcto en la cúpula para tener una buena vista por encima y por debajo, y finalmente, el apneista tuvo que mantener la posición de cara al naufragio. Tomó mucho ensayo”, detalló.