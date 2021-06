¿Sorpresa? ‘Loki’ se convierte en la serie más vista durante su estreno en Disney+

Sin duda, Disney+ está anotado varios goles con sus contenidos originales, sobre todo con las series que está creando basándose en los personajes del Marvel Cinematic Universe. Ya tuvimos chance de ver en la plataforma grandes historias como WandaVision y The Falcon and The Winter Soldier que cada semana nos tenían al filo del sillón. Sin embargo, todos esperábamos con ansias el lanzamiento de una producción muy especial, Loki.

Fue el pasado 9 de junio cuando se estrenó el primer episodio de esta serie protagonizada por Tom Hiddleston. En ella veremos al medio hermano de Thor intentando capturas a varias versiones suyas dentro de distintos momentos históricos y así, lograr que la línea del tiempo vuelva a la normalidad. Aunque como podrán esperadas, las cosas no serán nada fáciles para este personajazo, porque sus “otros yo” son sumamente listos y engañosos.

‘Loki’ es el éxito más grande de Disney+ hasta el momento

Por supuesto que Disney esperaba que Loki fuera un verdadero éxito masivo, pues desde que se anunció y luego de ver los tráilers causó mucha expectativa y esperaban que millones de personas en todo el mundo vieran a través de la plataforma de streaming el lanzamiento de esta producción. Sin embargo, las cosas se salieron de control porque ahora es la serie más vista durante su estreno en Disney+, ganándole a sus antecesoras.

De acuerdo con Deadline, el director general de la casa de Mickey Mouse, Bob Chapek dio esta noticia a los medios de comunicación. Este logro es enorme, pues no solo incluye a las series de Marvel, también a The Mandalorian que durante un buen tiempo tuvo este título tan importante. Cabe aclarar que la compañía no reveló las cifras oficiales pero no se preocupen, que hay quienes sí hicieron su chamba y confirmaron este dato.

Los datos del estreno de la serie

Según la misma fuente SambaTV, aplicación dedicada a la recomendación de contenido y seguimiento de espectadores para televisiones inteligentes, mencionó que durante sus primeros cinco días en Disney+ y tan solo en Estados Unidos, 2.5 millones de personas vieron el primero episodio de Loki en la plataforma de streaming, llevándose de calle tanto a The Mandalorian, WandaVision y The Falcon and The Winter Soldier.

Para que se den una idea de qué tan importante es esto y tan solo hablando de las producciones de Marvel, la serie protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan tuvo 1,8 millones de vistas en los hogares estadounidenses; mientras que el proyecto encabezado por Elizabeth Olsen y Paul Bettany alcanzó los 1.6 millones de visualizaciones. Pero además de romper récords, Tom Hiddleston y compañía tuvieron otro logro.

Tan solo en el primer día de estreno de Loki, 890 mil personas en Estados Unidos vieron el episodio inicial. Sin embargo, y luego de ver el éxito capitalizado, Disney confirmó que tras tomar el riesgo de dejar de lanzar sus series los viernes, de ahora en adelante sus producciones originales más fuertes se podrán ver todos los miércoles a través de su servicio de streaming. No cabe duda de que el ‘Dios de las Mentiras’ vino para cambiar muchas cosas.