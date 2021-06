Todo se descontroló: Estas fueron las mejores reacciones al segundo episodio de ‘Loki’

Los miércoles serán los nuevos viernes, al menos para los fanáticos de Marvel porque en las próximas semanas, en este día tan especial tendremos nuevos episodios de Loki. Luego de mucha espera y tras aventarnos producciones como WandaVision y The Falcon and The Winter Soldier que nos volaron la cabeza, el MCU avanzará en Disney+ con esta serie donde seguiremos las aventuras del medio hermano de Thor por varios momentos del tiempo.

Fue el pasado 9 de junio cuando se estrenó en la plataforma de streaming de la casa de Mickey Mouse, el primer y esperado capítulo de la serie, en el que tuvimos chance de ver a Tom Hiddleston interpretando de nuevo a este personajazo luego de los acontecimientos de Infinity War y Endgame. Sin embargo, esta nueva historia promete mostrarnos un lado del ‘Dios de las mentiras’ que no habían explorado en películas pasadas.

También puedes leer: 5 CLAVES (SIN SPOILERS) PARA ENTRARLE DE LLENO A ?LOKI? EN DISNEY+

El segundo episodio de ‘Loki’ es espectacular

Como recordarán, en el debut de Loki en Disney+, nos plantearon cuál será la trama que veremos en toda la serie. El ‘villano’ es capturado por la Time Variance Authority (TVA, por sus siglas en inglés) o Autoridad de Variación del Tiempo luego de robar el teseracto en la última película de Avengers. Después de varios minutos llenos de un par de chistes y momentos sentimentales, el hijo adoptivo de Odín accede a trabajar con esta agencia.

Y el segundo episodio de esta producción no bajó el nivel. Por supuesto que acá no les daremos ningún spoiler, pero para que se den una idea de lo que pasó, el personaje de Hiddleston empieza a descubrir los factores que lo llevarán a capturar a sus diferentes variantes a través del tiempo, aunque sus métodos para explicarse no son los mejores para la TVA. De una vez les advertimos, prepárense, porque el final los dejará con la boca abierta.

Las reacciones no se hicieron esperar en el internet de las cosas

Por supuesto que desde temprano, en redes sociales ya había reacciones al segundo episodio de Loki, porque sabemos que a los fans from hell de Marvel les encanta desvelarse y así ser de los primeros en ver las nuevas aventuras de este personajazo. Y como lo esperábamos luego de ver lo que sucedió, a todos les voló la cabeza y los dejó con un montón de preguntas y pocas respuestas. Ah, y por ahí hay algo con una ensalada que les encantará.

Dejemos de hablar y pasemos a lo importante. A continuación les dejamos los mejores memes y reacciones al nuevo capítulo de esta serie del MCU que promete muchísimo:

Madrugando Madrugando

para un para ver

examen #Loki pic.twitter.com/L0wyzexpGL ? Marvel Estrenos 📅 (@MarvelEstrenos) June 16, 2021

#Loki Loki cada 5 minutos: pic.twitter.com/fn5dqioV0m ? Zoe 🌿 Loki era // tengo limit no unf (@perfectbrave24) June 16, 2021

YO CADA VEZ YO CADA VEZ

QUE VEO A QUE VEO A

LOKI TRISTE LOKI FELIZ#Loki pic.twitter.com/d6ihbnmv6Q ? ? (@hiddlouistan) June 16, 2021

#loki

mis neuronas después de ver el episodio: pic.twitter.com/8mC3VhmVEf ? andre loki era (@povbarnes) June 16, 2021

Lleven a Loki a conocer a este Thor#Loki pic.twitter.com/g5JT6ZwkiB ? Its_KathStyle (@KathArce1) June 16, 2021

#Loki

yo después de ver el 2do episodio pic.twitter.com/ZRKB5OqnLw ? Kiara / loki era (@wandaucm) June 16, 2021

Consigo mantener una conversación con mi crush sin hacer el ridículo.

La sagrada línea temporal:#Loki #LokiWednesdays pic.twitter.com/Xh2Iu3fk7D ? Eduardo Cardenal (@eddycardee) June 16, 2021