¡No! Disney atrasa el estreno de ‘Doctor Strange’, ‘Black Panther’, ‘Thor’ y más

Lunes, ¿pero a qué costo? Y para echarle más limón a la herida, tenemos la respuesta: Disney movió gran parte del calendario de estrenos para 2022 y 2023. Y eso incluye algunas de las películas más esperadas (cof, cof todas) del universo cinematográfico de Marvel.

Esto parece trágico, pero la realidad es que el año pandémico nos acostumbró un poco a los cambios de fecha en el calendario de estrenos. Por lo que la movedera de fechas que ahora habrá con Marvel y algunas producciones de otros estudios de Disney, no parece tan grave. Sin embargo, por acá les contamos para que estén al tiro con las fechas.

El calendario del MCU

Para arrancar, les hemos de decir que la segunda entrega de Black Panther bajo el título de Wakanda Forever, cambiará su fecha. Estaba programada, en un principio, para el 8 de julio de 2022, pero se movió para el 11 de noviembre de ese mismo año. Aún no se han revelado detalles de la historia de esta secuela dirigida por Ryan Coogler, sobre todo partir de la muerte en 2020 de su protagonista Chadwick Boseman.

Otra de las cintas más esperadas es Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la segunda entrega de Benedict Cumberbatch como Doctor Strange. Esta cinta estaba programada para el 25 de marzo de 2022, pero se movió para el 6 de mayo de ese mismo año. Esta última fecha estaba asignada para Thor: Love and Thunder. Lo que nos lleva al siguiente título.

El regreso de Taika Waititi dentro de la saga de Thor con Chris Hemsworth, movió su fecha para el 8 de julio de 2022 (la que antes tenía Black Panther). Se trata de la cuarta entrega de Thor que tendrá como protagnista a Natalie Portman, quien se había bajado del barco después de la segunda producción a raíz de la salida de Patty Jenkins como directora.

La siguiente película en la lista es The Marvels, la cual estaba programada para salir el 11 de noviembre de 2022; pero ahora cambió su fecha para el 17 de febrero de 2023. Y eso únicamente provocó que Ant-Man and the Wasp: Quantumania se moviera para el 28 de julio de 2023.

¿Otras películas?

¿Por qué se movieron las fechas? De acuerdo con algunos reportes, los cambios en el calendario de estreno se dieron a partir de algunos retrasos en las producciones de estas cintas, además de que si bien la industria se ha acomodado a las circunstancias, todavía se están buscando las fechas ideales para estrenar estas enormes producciones.

Indiana Jones con el regreso de Harrison Ford, estaba programada para el 29 de julio de 2022, pero se movió casi un año entero, quedando para el 30 de junio de 2023. Este título es el más “afectado” por estos cambios.

Otros estudios aprovecharon el anuncio de los cambios para también mover sus fechas en favor de un estreno que tenga más impacto en la taquilla. Por ejemplo, Paramount dijo que The Lost City se movería para el 25 de marzo de 2022 (dejando atrás la fecha del 15 de abril). Esta cinta está protagonizada por Sandra Bullock, Channing Tatum y Brad Pitt.