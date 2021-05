¡Marvel Studios revela el título oficial de la secuela de ‘Black Panther’!

Ya sabemos que a Marvel Studios le encanta soltar una que otra sorpresa de golpe y sin avisar. Desde que terminó la tercera fase de su universo cinematográfico, dejaron descansar por un ratito sus proyectos en la gran pantalla para continuar con las historias de estos superhéroes en Disney+. Sin embargo, hay algunas producciones que llaman la atención y causan cierta expectativa, como el caso de la secuela de Black Panther.

Desde la lamentable muerte de Chadwick Boseman el pasado 28 de agosto de 2020, las cosas con este héroe en específico son sumamente confusas. De entrada, tanto Disney como la casa de cómics comentaron que no reemplazarían como tal a este actor en el cine, pero hasta el momento no sabemos quién continuará con el legado de T’Challa, aunque en un principio se especularon varios nombres para tomar el manto o algo similar, como Lupita Nyong’o.

¡Ya tenemos título para la secuela de ‘Black Panther’!

Además de una nueva película de Black Panther, también surgió el rumor sobre una serie para Disney+ basada en Wakanda y dirigida por Ryan Coogler –quien estuvo a cargo de la primera cinta–. Sin embargo, mientras esperamos a que nos confirmen qué es lo que pasará con Black Panther dentro del MCU y la trama que veremos, al menos nos confirmaron el título oficial y la fecha de estreno de la secuela de este gran personaje.

Este 3 de mayo y de un momento a otro, Marvel Studios liberó un video en el que anunciaron todos los filmes que estrenarán entre 2021 y 2022. Además de checar producciones que están próximas a llegar al cine como Black Widow y Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, bajita la mano revelaron que la segunda película de este superhéroe se llamará Black Panther: Wakanda Forever y se estrenará el 8 de julio de 2022.

Además de Black Panther y por si esto no fuera suficiente, Marvel también soltó imágenes inéditas de otras películas de la fase 4 del MCU. Para que se den una idea, nos dieron nuevas escenas de Shang-Chi y Black Widow, aunque por ahí también vimos las primeras imágenes de la tercera cinta que estrenarán durante el 2021, The Eternals y el título de la segunda película de Capitain Marvel. Así que como verán, se volvieron locos.

Si quieren checar todo lo que viene para los héroes de la casa de cómics en el Universo Cinematográfico de Marvel Studios y Disney, a continuación les dejamos el video: