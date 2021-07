Marvel lanza el espectacular tráiler de ‘What If…?’, su nueva serie en Disney+

Después de Avengers: Endgame, el futuro del universo cinematográfico de Marvel se notaba un poco confuso. A pesar de que nos despedimos del Capitán América y Iron-Man en esta película, afortunadamente las historias de estos héroes y villanos tan entrañables continuarán en algunas películas que ya vienen en camino. Sin embargo, la gran mayoría de las tramas continuarán en formato de series que llegarán en exclusiva a Disney+, como What If…?

En 2021 vimos la llegada de estos personajazos a la plataforma de streaming con tres producciones espectaculares, WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier y Loki –que se acerca a su final de temporada–. Pero este no es el único proyecto en el que han estado trabajando, pues vienen otras series como She-Hulk, Secret Invasion y muchas más, pero la que estamos por contarles llevará el universo del MCU a lugares inimaginables.

Marvel por fin estrena el tráiler de ‘What If…?’

What If…? es en sí una antología y la cuarta serie de Marvel en Disney+ que contará con varios capítulos donde se plantean preguntas sumamente importantes, como qué hubiera pasado si las historias de algunos de los héroes cambiaran un poco. Así es, aquí echarán a volar la imaginación, mostrándonos escenarios que si bien no han sucedido en cómicos y mucho menos en la pantalla grande, seguramente nos dejarán con la boca abierta.

Para que se den una idea de lo que verán, en la primera tanda de capítulos veremos qué habría pasado si Peggy Carter hubiera tomado el suero del supersoldado en lugar de Steve Rogers… ¿ella sería la Capitana América?, o si Yondu hubiera llevado a T’Challa al espacio en lugar de Peter Quill, ¿quien tomaría el manto de Black Panther? Claro, todas estas tramas estarán combinadas con una animación que luce impresionante.

Además de ellos, también veremos los futuros paralelos de Spider-Man, Iron Man, Doctor Stange y más personajes del MCU, así que acá verán esos escenarios alternativos que a muchos le encantan. Por si esto no fuera poco para animarlos a ver esta serie, algunos actores prestarán su voz, como el caso de Chris Hemsworth como Thor y Chadwick Boseman como T’Challa, siendo esta su última interpretación como el rey de Wakanda.

What If…?, la nueva serie de Marvel en Disney+ se estrenará en exclusiva dentro de esta plataforma el próximo 11 de agosto. Para ir calentando motores y tengan una idea de todo lo que verán cuando se estrene, a continuación les dejamos el tráiler oficial de esta producción que viene a mostrarnos más multiversos del MCU: