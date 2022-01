¡Ándele! Michael Keaton revela por qué renunció a ser Batman en los 90

En la historia de la industria del entretenimiento, seguramente Batman es unos de los héroes que más encarnaciones ha tenido. Tan solo a lo largo de la década de los 90, tres actores tomaron el manto del vigilante de Gótica, siendo Michael Keaton el que quizá le dejó un mejor sabor de boca a la audiencia por encima de Val Kilmer y George Clooney.

Y aunque los años han pasado, muchos fans aún se preguntan qué hubiera pasado si tanto Keaton como Tim Burton (quien fue el director de las cintas de 1989 y 1992) hubieran continuado en la saga de películas noventeras. Pues bien, esa duda posiblemente no se despejará, pero al menos el actor ha dado una explicación de por qué renunció al papel en aquellos tiempos.

Michael Keaton sobre la importancia de Bruce Wayne

Sonará raro, pero ser Batman y formar parte de la franquicia más popular de Warner Bros no era ni de chiste una tarea fácil. Menos en la década de los 90, sobre todo por el cambio drástico que las películas sufrieron cuando Tim Burton dejó el barco de director para ceder su puesto al polémico Joel Schumacher.

Cuenta la leyenda que WB decidió no seguir colaborando con Tim Burton pues el tono oscuro que le había impregnado a las primeras dos cintas, estaba afectando las ganancias en taquilla. Y esto es raro, ya que con el tiempo los fans siguen considerando Batman (1989) y Batman Returns (1992) como algunas de las mejores entregas jamás vistas.

Pero bueno, luego vino Schumacher y ya conocemos el bochornoso estilo caricaturesco que le dio a Batman Forever (1995) y Batman & Robin (1997). Está de más mencionar la sumamente negativa recepción que esta última acarreó.

Pues bien, sabemos entonces por qué se fue Tim Burton, pero ¿y Michael Keaton? El reconocido actor podría haber continuado en la saga sin problema, pero su salida también tiene bastante carnita detrás. En una reciente entrevista con el show In The Envelope: The Actor’s Podcast (vía Collider), Keaton reveló a detalle cuáles fueron sus motivos para renunciar a Batman.

El actor comento en esa charla que en ese momento, le sorprendía la poca relevancia que se le daba Bruce Wayne como personaje. “Siempre fue Bruce Wayne. Nunca fue Batman. Para mí, sé que el nombre de la película es Batman y es enormemente icónica y muy genial; un icónico cultural gracias a Tim Burton… El primer paso fue Bruce Wayne. Ese era el secreto. Nunca hablé de eso. Batman hace esto y yo seguía pensando: ‘Todos ustedes están pensando mal aquí’. Sobre Bruce Wayne, ¿qué tipo de persona hace eso? ¿quién se convierte en eso?”, dijo Michael.

El motivo de su renuncia a Batman

Todos lo sabemos: uno de los aspectos que más emotivos y emocionantes de la historia de Batman es la oscuridad que rodea la historia personal del personaje. De ahí, sus motivaciones. Por eso es que para muchos, Tim Burton supo cómo plasmar esa característica en su versión del héroe… y como dijimos, cuando la dirección la tomó Joel Schumacher, toda esa esencia desapareció en favor de hacer la historia más ‘caricaturesca’.

Básicamente, gracias a ello Michael Keaton renunció al papel de la que sería su tercera película como el Murciélago. Al parecer, la idea era que continuar con el actor bajo el rol del protagonista, pero la propuesta de Schumacher no le agradó.… así lo contó Keaton en la entrevista:

“Recuerdo una de las cosas que me alejé diciendo: ‘Oh, Dios, no puedo hacer esto’. Él [Schumacher] me preguntó: ‘No entiendo por qué todo tiene que ser tan oscuro y todo tan triste. Y le dije: ‘Espera un minuto, ¿sabes cómo este tipo llegó a ser Batman? Quiero decir, es bastante simple“.

Keaton volverá a ser Batman

Pues bueno, los años pasaron y luego de Michael Keaton siguieron Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale y Ben Affleck como los nuevos Batman. El próximo en la lista es Robert Pattinson (POR ACÁ el tráiler más reciente), quien hará su aparición en este mismo 2022 en una de las películas más esperadas del año.

Sin embargo, los fans de las películas de antaño podrán disfrutar de Keaton nuevamente en el traje del murciélago ya que se en los meses previos, se confirmó que el actor aparecerá en The Flash de Ezra Miller nuevamente como Bruce Wayne y hace poco se reveló que también lo haría en la película de Batgirl, protagonizada por Leslie Grace y Brendan Fraser. ¿Emocionados?