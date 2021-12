The Bat and The Cat: Aparece tráiler sorpresa de ‘The Batman’ con Robert Pattinson y Zoë Kravitz

En la última semana de 2022, Warner Bros. decidió lanzar un tráiler sorpresa de The Batman, la próxima película de Matt Reeves con el protagónico de Robert Pattinson. Y este avance es tan bueno y emocionante, que sirve como un friendly reminder de que esta cinta es una de las más esperadas para 2022. ACÁ les dejamos el calendario del próximo año.

The Batman está programa para estrenarse el 4 de marzo de 2022, una fecha que ya quedó establecida después de varios cambios por temas de pandemia que retrasaron su producción. El primer vistazo lo tuvimos en el DC FanDome de 2020; nos llegó otro en el evento de este año (AQUÍ se los dejamos) y uno más en los promos para Japón. Y cerramos con este avance que nos muestra más la faceta de Bruce Wayne y su relación con Selina Kyle. Pero acá les contamos más.

The Batman

Este nuevo avance de The Batman lleva por título “The Bat and The Cat”, pues justamente tiene la intención de mostrar más a detalle la relación entre Batman y Catwoman, quien podría revelarse es un inicio somo su aliada, para luego convertirse en su enemiga. Del mismo modo, entendemos que tienen una relación más allá de pelear juntos contra The Riddler, The Penguin y algunos criminales de ciudad Gótica.

También tenemos oportunidad de ver más a Bruce Wayne, quien aparece como un joven multimillonario que evita el contacto (más allá de Alfred Pennyworth). Por ejemplo, lo vemos hablando con una mujer que le dice que con su dinero, podría “hacer más por la ciudad”. Lo ataca diciéndole que la familia Wayne tiene un largo historial, pero él se dedica a no hacer nada.

A la par, vemos algunas secuencias de Batman persiguiendo al Pingüino. La mala noticia es que seguimos sin ver a The Riddler, quien busca el contacto de Batman con algunos acetijos relacionado a la familia Wayne. Es decir, que este villano sabe que Batman es Bruce Wayne, y lo amenaza con revelar la verdad.

El lugar que ocupa Catwoman es mucho más importante del que parecía al principio. Pues entendemos que lo único que quiere es enfrentarse al poder (a su manera), y lo hace de la mano de Batman mientras recorremos sus inicios antes de convertirse en el personaje más importante de DC. Acá este avance:

Los protagonistas

Lo hemos mencionado en otras ocasiones. Al principio se generaron varias dudas respecto a The Batman con el protagónico de Pattinson, pero con el tiempo, mientras se fueron revelando detalles y avances de la cinta, todo comenzó a tomar forma. Y el factor principal siempre ha sido el elenco.

Matt Reeves subió al barco a Andy Serkis para dar vida a Alfred. Serkis es un colaborador de Reeves, pues ha participado en la más reciente saga de El planeta de los simios. Zoë Kravitz toma al personaje de Selina o Catwoman, quien como ya mencionamos, tendrá mayor relevancia en el camino de venganza de Bruce.

Paul Dano fue al mayor sorpresa del elenco, pues fue elegido para interpretar a The Riddler, el máximo villano de Batman en esta entrega. Junto a él también aparece Colin Farrell como The Penguin con todo un aspecto distinto, pero sin representar (aparentemente) mayor amenaza para Batman. Jeffrey Wright se convierte en James Gordon.

El resto del elenco lo completan Peter Sarsgaard como el fiscal de distrito de Gótica, Barry Keoghan como un oficial de la policía, Alex Ferns como un comisionado y John Turturro como un líder criminal.