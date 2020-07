‘Muppets Now’: Los Muppets regresan a la tv en una serie para Disney plus

Disney Plus no para de coquetearnos con sus atractivos contenidos, pero ahora sí será difícil que alguien pueda resistirse, pues la plataforma de streaming convenció a Kermit, Miss Piggy, al oso Fozzie, Gonzo y a Animal, así como a todas nuestras marionetas favoritas para regresar a hacer una nueva serie de televisión de los Muppets, tal como en los viejos tiempos.

Como resultado de la divertida y muy alocada negociación en la que la comadreja ‘Joe’ exigió compartir el protagónico al lado de la también conocida ‘Rana René’, es el estreno de la nueva mini-serie de seis capítulos “Muppets Now”, exclusiva de Disney+, la cual mantendrá a toda la familia pegada a la televisión.

Lo mejor del formato del programa, es que no existe tal. Cada capítulo está dividido en tres secciones, pero en ninguna hay un guion establecido, todo saldrá con el talento de improvisación y espontaneidad de cada uno de los Muppets.

En una de las secciones de ‘Muppets Now’, las simpáticos títeres aniquilarán el aburrimiento en medio de la pandemia, enseñándonos a cocinar. Además de mostrarnos todo su recetario de carcajadas, también compartirán una que otra receta de la abuela, que en este caso, sin duda serán de Statler y Waldorf.

Cinco años sin los Muppets

Aunque Disney Plus no quiso adelantar muchos detalles, guardando para el último minuto el factor sorpresa, en el primer tráiler oficial, se aprecia que en otra de las secciones lloverán las estrellas con invitados especiales de la talla de la actriz Linda Cardellini, exenfermera de la serie ER, el ganador del Emmy, RuPaul, así como el famoso comediante canadiense, Seth Rogen.

Desde luego, no podemos hablar de los Muppets sin relacionarlos con musicales. Tal como recoge ‘El Clarín’, la última pero no menos divertida sección será de juegos y canciones, donde probablemente escucharemos la ‘Oda a la Alegría’, ‘Hombre o Muppet’ o ‘El Gran Arcoíris’ y quizá con un poco de suerte, finalmente sabremos por qué la gallina cruzó el camino.

‘Muppets Now’ es la primera serie de televisión de la franquicia desde la serie de dos temporadas transmitida por la cadena ABC ‘The Muppets’ finalizado en 2015 y la verdad, es que ya extrañábamos sus locas travesuras. No obstante, Disney Plus, ha hecho un gran esfuerzo por reunir a los más de 500 Muppets en un show totalmente diferente a lo que anteriormente hemos visto.

Estén pendientes que el primer capítulo de ‘Muppets Now’ se transmitirá a partir del 31 de Julio del 2020, como ya te habíamos anticipado en nuestra cartelera de los estrenos correspondientes al mes, prometiendo un episodio diferente cada viernes. ¡No te la pierdas!