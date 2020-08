Murió Chadwick Boseman, protagonista de ‘Black Panther’, a los 43 años

El actor Chadwick Boseman, conocido por ser el protagonista de Black Panther, muriño este viernes 28 de agosto a los 43 años de edad. De acuerdo con una publicación en sus redes sociales, murió después de luchar contar el cáncer de colon que le detectaron en 2016. “Murió en su casa junto a su esposa e hijos“, se puede leer en el comunicado.

De acuerdo con el mismo comunicado, Boseman estuvo cuatro años peleando contra el cáncer. En 2016 le fue diagnosticado, y se encontraba en fase III, y en los últimos años, pasó a fase IV. “Un verdadero guerrero, Chadwick luchó contra todo, y les regaló muchas de las películas que tanto aman“.

T’Challa, rey de Wakanda

La noticia toma de sorpresa al mundo del entretenimiento, pues se trata de uno de los actores con una de las carreras más activas de los últimos años. Como mencionamos, alcanzó fama mundial al interpretar en 2018 a T’Challa, rey de Wakanda, en la primer entrega de Black Panther dentro del universo cinematográfico de Marvel. Y de hecho, se tenía planeada una secuela en solitario.

La última fecha de estreno de la segunda entrega de Black Panther, se programó para mayo de 2022. Los detalles nunca fueron revelados, pues se saltó la Comic-Con del 2019 para luego ser confirmada en la D23 de Disney en agosto de ese mismo año. La idea era que volvieran Ryan Coogler como director y guionista y Chadwick Boseman como el protagonista. Como recordamos, Black Panther es una de las 10 películas más taquilleras en la historia, y recibió (a la fecha) las mejores críticas del todo el MCU.

Boseman apareció bajo este mismo personaje en la entrega de Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War y Endgame en 2016, 2018 y 2019, respectivamente.

Un ídolo de la comunidad afroamericana

La carrera de Chadwick Boseman empezó hace poco más de 10 años. Su debut se dio en The Express: The Ernie Davis Story de John Davis en un papel secundario. Fue hasta 2016 donde escaló en una gran producción como Gods of Egypt donde interpretó a Thoth dentro del elenco principal.

Sin embargo, siempre será recordado como un un ídolo de la comunidad afrodescendiente. El personaje de T’Challa y la película de Black Panther rompieron las convenciones hollywoodenses: un elenco en su mayoría conformado de actores y actrices negras, un equipo de producción que seguía los mismos pasos, músicos afroamericanos detrás del soundtrack, y un homenaje a las raíces africanas que imperan en la actualidad.

Ver en YouTube

Pero Chadwick Boseman también interpretó a figuras reales que lucharon por los derechos de las minorías negras. Antes de su éxito en Gods of Egypt, dio vida a Jackie Robinson en 42 para contar la historia del primer beisbolista afroamericano en entrara a las ligas mayores de este deporte. Un año después interpretó a James Brown en Get on Up sobre el famoso músico que es considerado como una de las figura clave del soul.

En Marshall de 2016, Boseman dio vida a Thurgood Marshall, el primer juez afroamericano elegido para ocupar un lugar en la Corte Suprema de los Estados Unidos, quien se convirtió en un defensor de los derechos de la comunidad afroamericana.

Este 2020 fue muy productivo y lleno de éxitos, pues estrenó en Netflix la cinta Da 5 Bloods bajo la dirección de Spike Lee. Aquí se contó la historia de cuatro veteranos de la guerra de Vietnam, todos afroamericanos, que regresan a ese país ya de viejos con el objetivo de intentar descubrir qué sucedió con el líder de su grupo. Este último personaje fue interpretado por Chadwick Boseman.