Netflix revela la fecha de estreno de ‘Selena: La serie’ con Christian Serratos​

No se hagan. Todos en algún momento hemos intentado hacer el famoso pasito de Selena, pero en lugar de vernos monumentales como la Reina del Tex-Mex, parecemos un trompo al pastor. Pero ese no es el punto, el comentario surge a partir de la importancia que tiene Selena Quintanilla no sólo en el mundo de la música, sino en el imaginario de la comunidad latina en Estados Unidos, la cual trascendió a todo México.

Por eso no es de extrañarse que Netflix diera luz verde a una serie basada en su vida, su corta carrera y el cómo se convirtió en un icono no sólo de la música y la moda, sino también de la identidad de una comunidad que con el tiempo ha tomado más fuerza, y lo ha hecho en su propio idioma. Y ahora, es que la plataforma de streaming reveló la fecha de estreno.

Selena: La serie

A finales de 2018, Netflix anunció que trabajaría en una serie que, como mencionamos, tendría de protagonista a Selena Quintanilla. Un año después, reveló a la actriz encargada de interpretar a Selena. Se trató de Christian Serratos​, una actriz nacida en la ciudad de Los Ángeles, pero que es de ascendencia mexicana e italiana. Serratos es mayormente conocida por el personaje de Rosita en el universo de The Walking Dead.

Selena: La serie se centrará en los primeros pasos musicales de la familia Quintanilla hasta que Selena, como vocalista, se convirtió en la cantante más famosa de ascendencia mexicana. Así que atravesaremos las etapas de Selena de niña, sus hermanos en la versión de niños y adultos, sus padres, su esposo y los miembros de su banda. Acá les dejaos el elenco completo de Selena: La serie.

La serie se dividirá en dos partes. La primera se enfocará en los inicios de Selena, es decir, cuando se presentaba den pequeños eventos de Corpus Christi con su familia. La segunda entrega será sobre su transformación en un ídolo de masas.

¿Cuándo se estrena?

Para ya no comer ansias, Netflix reveló que Selena: La serie se estrenará el próximo 4 de diciembre de 2020. Sin duda, es uno de los estrenos más esperados desde hace dos años que se anunció su producción. El anuncio llegó con un adelanto de la serie y nueva imágenes sobre los personajes que formarán parte de la historia.

Por ahí se escucha una de las canciones más populares de Selena, “Como la flor”. En este teaser vemos a Selena en el escenario con algunos de sus atuendos más conocidos, y en distintas presentaciones. Una de las cosas que más nos emocionan es verla interpretar otros de sus éxitos como “La carcacha”, “Si una vez”, “Baila esta cumbia”, “Bidi bidi bom bom”, “El chico del apartamento 512” o “Amor prohibido”.

Acá les dejamos el teaser y no olviden que Selena: La serie se estrena el próximo 4 de diciembre:

