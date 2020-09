Puede que la industria del entretenimiento poco a poco esté reactivándose y adaptándose a la llamada ‘nueva normalidad’, pero mientras todos ellos encuentran la forma de estrenar sus cintas en los cines, las plataformas digitales les están sacando ventaja con sus proyectos futuros. Netflix no se ha quedado con los brazos cruzados, pues en los últimos meses ha presentado películas interesantes como The Trial of the Chicago 7.

Justo cuando la atención del mundo se encontraba en la primera semana de la NFL, el gigante del streaming aprovechó la oportunidad para presentar el primer avance de esta cinta dirigida y escrita por el gran Aaron Sorkin, quien ha estado detrás de enormes producciones como The West Wing, The Social Network, A Few Good Men, The American President, Charlie Wilson’s War, Steve Jobs y más.

The Trial of the Chicago 7 es la apuesta de Netflix para la temporada de premios

Por si no fuera suficiente contar con alguien tan importante como Sorkin, para The Trial of the Chicago 7, Netflix le está apostando todas sus fichas a esta película, pues es su gallo de batalla para la próxima temporada de premios y eso lo dejó muy claro con el elenco que aparece en esta cinta. Para que se den una idea, Sacha Baron Cohen, Yahya Abdul-Mateen II, Joseph Gordon-Levitt, Jeremy Strong, Eddie Redmayne y Michael Keaton aparecerán en esta cinta.

Y más allá de tener a un verdadero reparto de lujo, lo más importante aquí es la trama. En esta película nos contarán la historia de los activistas Abbie Hoffman, Bobby Seale, Tom Hayden y Jerry Rubin quienes comenzaron una protesta pacífica contra la Guerra de Vietnam en la Convención Nacional Demócrata de 1968. Las cosas no salieron como esperaban, pues su manifestación terminó en una serie de disturbios y enfrentamientos con la policía de los Estados Unidos, por lo que estas cuatro personas terminaron siendo arrestadas y enjuiciadas.

Por fin tenemos el tráiler de esta cinta

Como ya lo comentábamos antes, Netflix lanzó un teaser hace algunas semanas, pero ahora estrenó el tráiler oficial donde podemos ver por dónde irá la película. Acá se encargan de mostrarnos el conflicto que desencadenó esta enorme revolución en Chicago, desde que estos cuatro tipos deciden protestar hasta que la justicia estadounidense los lleva a juicio, demostrando una vez más que la corrupción y la injusticia formaron parte de este proceso.

Pero además de esto, también tenemos un vistazo a las motivaciones de nuestros protagonistas, Bobby Seale, Abbie Hoffman, Jerry Rubin y Tom Hayden (interpretados por Yahya Abdul-Mateen II, Baron Cohen, Strong y Redmayne), que los llevó a armar este enorme movimiento. Falta checarla completa pero a juzgar por lo que vemos en este avance, el gigante del streaming va muy en serio por los premios con esta enorme película.

Pero mejor no les contamos más, chequen a continuación el tráiler oficial de The Trial of the Chicago 7, la nueva producción de Netflix y contendiente a los Oscar 2021 que llegará a cines selectos el 16 de octubre: