Ya párenle: ‘No Time To Die’ de James Bond cambia su fecha de estreno… para 2021

¿Cuántos más, coronavirus? Desde que el famoso COVID-19 llegó a nuestras vidas para mal , el mundo del entretenimiento se sacudió por completo, y para evitar que se hiciera un contagiadero, detuvieron la producción y sobre todo el estreno de un montón de cintas que esperábamos para este año. Una de ellas es No Time To Die, la película número 25 de James Bond pero en vista de que la situación no mejora, tendremos que aguantar un poco más para verla.

Como recordarán, esta será la última interpretación de Daniel Craig como el 007, es por eso que disfrutarla en la pantalla grande era importante para todos los fans de la franquicia. En primera instancia, se esperaba que la cinta llegara a las salas de cine en abril de 2020, sin embargo, y como ya está muy claro, el virus que aún nos tiene con los pelos de punta obligó a que cambiaran la fecha de estreno para el 12 y 20 de noviembre en Europa y Norteamérica respectivamente.

‘No Time To Die’ cambia de fecha… una vez más

En las últimas semanas, todos los involucrados en No Time To Die mantenían la esperanza de lanzar la película en los próximos meses, pero todo indica que este año no nos tocará verla. De acuerdo con Variety, MGM, Universal y los productores de Bond, Michael G Wilson y Barbara Broccoli, anunciaron este 2 de octubre que la película llegará a los cines hasta el próximo 2 de abril de 2021, casi un año después de la fecha original.

Según la misma fuente, la decisión la habrían tomado tras el cierre de los complejos cinematográficos más importantes en Los Ángeles y Nueva York, los dos mayores mayores mercados en los Estados Unidos. Por si esto no fuera suficiente, los casos de coronavirus en Europa han empezado a aumentar de nuevo, es por eso que los patrocinadores de la cinta quieren esperar hasta que el público de todo el mundo se sienta seguro al volver a los cines.

“Entendemos que el retraso será decepcionante para nuestros fans, pero ahora esperamos compartir ‘No Time To Die’ el año que viene”, dijo un comunicado que compartieron con Variety. Ni modo, no nos quedan de otra mas que aguantarnos hasta el próximo año para ver a Rami Malek, Ana de Armas, Christoph Waltz, Léa Seydoux, Lashana Lynch y más en la cinta dirigida por Cary Fukunaga, con la última interpretación de Daniel Craig como James Bond.