Noches en corto: ‘Float’, de Bobby Rubio

Noches en corto es una sección de sopitas.com que busca presentarles propuestas de cortometrajes de nuevos talentos y directores no tan reconocidos

Abril es conocido como el “mes azul” ya que el día 2 de ese mes se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, un trastorno cerebral que afecta a la comunicación y a la interacción social, el cual también está ligado al color azul debido a que es como el mar: a veces puede estar en calma y otras veces puede ser muy agitado.

Sin duda, los padres y madres de niños con autismo saben mejor que nadie los cambios que los pequeños experimentan y cómo el mundo exterior podría verlos. Justamente eso es lo que refleja ‘Float’, un cortometraje de Pixar en donde el director Bobby Rubio plasmó su amor, empatía y la visión que tiene al ser padre de un niño con autismo.

‘Float’ nos da una mirada al autismo desde la visión de un padre de familia

Este corto –perteneciente a Sparkshorts, el programa de búsqueda de talentos en Pixar Animation Studios– nos muestra a un padre de familia que se percata que su hijo no es como los demás, pues él tiene la capacidad de volar.

Aunque el hombre se empeña en ocultar la habilidad especial de su hijo al mundo, un día varios vecinos se dan cuenta de lo que ocurre con el niño. Es entonces que el papá se ve en un dilema: seguir negando que su hijo es ‘diferente’ a los demás o simplemente comenzar a aceptarlo tal y como es.

Si aún no lo ven, acá se los dejamos:

Un cortometraje que invita a la aceptación y la empatía

De acuerdo con Bobby Rubio, la inspiración de este cortometraje llegó gracias a su esposa, quien vio que Rubio no estaba tomando muy bien el diagnóstico de autismo que le dieron a su hijo. Fue así como decidió contar su historia para empatizar con las miles de familias en el mundo que atraviesan por la misma situación.

Sin duda, un trabajo visual que nos enseña a empatizar y entender mejor el autismo. Pero sobre todo, que muestra lo grande que puede ser el amor de un padre por su hijo.

¡Tú puedes aparecer en Noches en corto!

Como mencionábamos en un principio, Noches en corto es un espacio en Sopitas.com donde todas las noches les presentaremos un cortometraje que seguramente les gustará. Sin embargo, esa no es la idea principal, pues también buscamos dar a conocer el trabajo de aquellos cineastas que por una u otra razón no tienen tanta difusión, pa’ pronto y para no echarles tanto choro, queremos que nos muestren sus cortos.

Lo único que debes hacer es enviarnos tu cortometraje a [email protected] para que lo podamos checar y hacerle cancha en esta sección. De igual manera te pedimos que en el cuerpo del correo nos platiques un poco sobre ti y que cuentes la historia detrás del corto que nos vas a compartir. Y si tienes otros trabajos que hayas filmado, tampoco se te olvide mencionarlos; esto solo es un plus, no pienses que es una regla necesaria.

De preferencia y para poder mostrarlo a todos nuestros lectores, te pedimos que tu cortometraje esté disponible en alguna plataforma de video, como Vimeo o YouTube. Pero ojo, si quieres que lo estrenemos en exclusiva en Noches en corto, también podemos platicar al respecto. Así que ya lo saben, si tienen algún que quieran publicar, ¡esta es la oportunidad que estaban esperando!