Noches en corto: ‘Marguerite’ de Marianne Farley y los conflictos de la vejez

Noches en corto es una sección de sopitas.com que busca presentarles propuestas de cortometrajes de nuevos talentos y directores no tan reconocidos.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas siempre nomina a grandes cortometrajes para la ceremonia de los Oscar. Sin embargo, solo son algunas las historias que logran llevarse la tan codiciada estatuilla dorada a sus casas, y para ser honestos, hay un montón de producciones espectaculares que se quedan en el camino. Y ese es justo el caso de Marguerite de la cineasta canadiense Marianne Farley, que tuvo una mención en la edición 2018.

Este es un drama de tan solo 19 minutos protagonizado por dos estrellas de Canadá, Béatrice Picard y Sandrine Bisson. La trama se centra en una mujer de edad avanzada que a pesar de encontrarse a estas alturas de su vida, se enfrenta a sus propios sentimientos románticos reprimidos durante mucho tiempo. Pero todo cambia para ella cuando aparece una enfermera para cuidarla, pues se entera de que es abiertamente lesbiana.

‘Marguerite’

Conforme ambas mujeres pasan tiempo, se va creando una relación de amistad entre ambas, la cual la inspira y le da el valor de desenterrar anhelos no reconocidos y así ayudarla a hacer las paces con su pasado. Sin duda, este cortometraje es una historia entrañable que nos hace comprender cierto aspecto de la realidad de la generación de nuestros abuelos en comparación con la que vivimos en la actualidad. Hoy en Noches en corto les presentamos Marguerite.

