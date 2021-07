Noches en corto: ‘Traveler’ de Simon Brown y el universo de la ciencia ficción

Noches en corto es una sección de sopitas.com que busca presentarles propuestas de cortometrajes de nuevos talentos y directores no tan reconocidos.

Uno de los aspectos más sobresalientes de la ciencia ficción es que, como si se tratara de surcar el espacio en una nave espacial, nos permite explorar la vastedad de nuestro ingenio. Y esta analogía no la hacemos ‘de a gratis’ como se dice por ahí.

De hecho, el cortometraje Traveler de Simon Brown ejemplifica esa idea. En este metraje de apenas cinco minutos, el realizador y su equipo nos muestran que el ser humano y sus avances tecnológicos son tan importantes como insignificantes en la infinidad del universo.

‘Traveler’

Tres amigos viajan en una camioneta hacia un terreno en apariencia baldío donde los espera otra amiga más. Pronto, descubrimos que ellos no son cuatro jóvenes comunes y corrientes; ellos están a punto de probar un transbordador espacial supersónico para viajar a través del espacio. Lo cierto es que, aunque se muestran emocionados pero poco optimistas al principio, su creación funciona y Rachel -la chica que los esperaba al principio- comienza a hacer las pruebas.

Luego de unos minutos en los que vitorean su éxito aparentemente alcanzado, se dan cuenta que a Rachel la está persiguiendo otra nave espacial mucho más grande y la comienza a atacar hasta que con una de sus armas, aparentemente aniquila a Rachel y la nave en la que iba. Pronto, los tres chicos se darán cuenta que hay un universo más grande y más avanzado del que podrían conocer.

Tú puedes aparecer en Noches en corto!

Como mencionábamos en un principio, Noches en corto es un espacio en Sopitas.com donde todas las noches les presentaremos un cortometraje que seguramente les gustará. Sin embargo, esa no es la idea principal, pues también buscamos dar a conocer el trabajo de aquellos cineastas que por una u otra razón no tienen tanta difusión, pa? pronto y para no echarles tanto choro, queremos que nos muestren sus cortos.

Lo único que debes hacer es enviarnos tu cortometraje a [email protected] para que lo podamos checar y hacerle cancha en esta sección. De igual manera te pedimos que en el cuerpo del correo nos platiques un poco sobre ti y que cuentes la historia detrás del corto que nos vas a compartir. Y si tienes otros trabajos que hayas filmado, tampoco se te olvide mencionarlos; esto solo es un plus, no pienses que es una regla necesaria.

De preferencia y para poder mostrarlo a todos nuestros lectores, te pedimos que tu cortometraje esté disponible en alguna plataforma de video, como Vimeo o YouTube. Pero ojo, si quieres que lo estrenemos en exclusiva en Noches en corto, también podemos platicar al respecto. Así que ya lo saben, si tienen algún que quieran publicar, ¡esta es la oportunidad que estaban esperando!