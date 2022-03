¡Wow! Checa el primer tráiler de ‘Obi-Wan Kenobi’ con Ewan McGregor para Disney+

En una época llena de remakes, precuelas y secuelas, es complicado encontrar una producción que cumpla con las expectativas. Sin embargo, entre las películas y/o series más populares del pasado, algunos fans mantienen la esperanza de volver a ver algunos de sus personajes favoritos. Star Wars y Obi-Wan Kenobi no han sido la excepción.

Interpretado en los 70 y 80 por Alec Guinness, a finales de los 90 la franquicia tuvo un nuevo comienzo con los primeros episodios donde vimos a Obi-Wan en sus inicios interpretado por Ewan McGregor. A lo largo de esas tres producciones, de 1999 a 2005, vimos el desarrollo de un aprendiz de jedi a un master.

Y ahora, más de 15 años después, lo volvemos a ver en una serie centrada en este icónico personaje. Obi-Wan Kenobi llegará en exclusiva a Disney+ (AQUÍ les dejamos más detalles de su estreno) bajo la dirección de Deborah Chow y con el regreso, como ya sabemos, de más de un rostro conocido del universo de Star Wars.

Tráiler de Obi-Wan Kenobi

Entre los trágicos y lamentables eventos de Revenge of the Sith y A New Hope, pasaron 19 años. Eso nos da un espacio enorme para explorar lo sucedido con algunos de los perosnajes principales de la franquicia de Star Wars como Obi-Wan y Darth Vader, dos personajes que veremos en esta nueva producción que estrenó su primer y espectacular avance.

Obi-Wan Kenobi estará ambientada a 10 años de la (primera) pelea entre Obi y Anakin Skywalker, quien decidió irse al lado oscuro para convertirse en el Lord Sith Darth Vader y dejar la filosofía de la Orden Jedi. Kenobi siempre cuidó y enseño a Anakin, por lo que el fin de su amistad representa un enorme trauma para el jedi que seguramente veremos en la serie.

Lo que vemos en el tráiler es al Maestro Jedi escondido en Tatooine después de haber llevado al bebé Luke con el tío Owen, hermanastro de Anakin, para que lo cuide. También tenemos el primer vistazo a la amenaza de la que nuestro protagonista escapa y sí: tenemos un vistazo del Gran Inquisidor.

Entre los actores que volvemos a ver está, desde luego, McGregor, Hayden Christensen como Darth Vader, Joel Edgerton como Owen y Bonnie Piesse como Beru, la tía de Luke. Entre los nuevos rostros, y que más nos emocionan, está Benny Safdie (director de Uncut Gems), Kumail Nanjiani (Eternals) y Moses Ingram (The Queen’s Gambit). ACÁ más sobre el elenco.

Por acá les dejamos este primer adelanto de Obi-Wan Kenobi que llegará a Dinsey+ el 25 de mayo. Es hora de aumentar nuestras expectativas y emocionarnos hasta las lágrimas.

Las series que nos faltan de Star Wars en Disney+

The Mandalorian fue la primera serie live action de Star Wars que llegó en exclusiva para Disney+. Su primera temporada se estrenó en 2019 y su segunda llegó a finales de 2020. Aún está en producción su tercera entrega. No tiene fecha de estreno, pero se espera que llega a finales de 2022 o principios de 2023. Hemos de esperar.

En esas mismas está la serie en solitario de Andor sobre Cassian Andor protagonizada por Diego Luna. La serie se ha rumorado estrenará en el otoño de este 2022, pero hemos de esperar a que se confirme, pues no se han revelado detalles ni del plot, visuales, etcétera. Otras dos producciones que tenemos pendientes son las de Ashoka sobre Ashoka Tano con Rosario Dawson y la de Lando basada en Lando Calrissian.

Otras series que faltan por llegar al catálogo son The Acolyte, un thriller de misterio ambientado en los últimos días de la High Republic, y A Droid Story, basada en los robots R2-D2 y C3PO mientras guían a un nuevo héroe.