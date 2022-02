¡Al fin! ‘Obi-Wan Kenobi’ con Ewan McGregor ya tiene fecha de estreno en Disney+

Ewan McGregor es uno de nuestros actores favoritos. Sin duda, su trabajo en películas como Trainspotting y Velvet Goldmine lo convirtieron en una estrella internacional querida por muchos. Pero sin duda, fue su papel de Obi-Wan Kenobi en la franquicia de Star Wars de los primeros episodios, el que lo llevó a la cima de todo.

Interpretó al personaje por primera vez en 1999 en Episode I: The Phantom Menace, repitiéndolo en 2002 con Attack of the Clones y en 2005 en Revenge of the Sith. Y ahora, a más de 15 años de haber dejado el sable de luz y el camino del jedi, McGregor decidió regresar con Obi-Wan Kenobi para una serie exclusiva en Disney+ que ya tiene fecha de estreno.

Obi-Wan Kenobi

Desde 2019, más o menos, que sabía que Ewan McGregor iba a regresar con el personaje de Obi-Wan Kenobi, sólo que no sabíamos con qué proyecto o de qué manera volvería. Fue entonces que revelaron que tendría una segunda vuelta en una serie exclusiva para la “recién” anunciada plataforma de streaming de Disney.

El proyecto, titulado Obi-Wan Kenobi, nos mostraría los años entre los eventos de Revenge of the Sith y A New Hope (esta última cinta de 1977). Para ser más específicos, veremos al jedi 10 años después de lo sucedido en el Episodio 3. Ewan McGregor repetirá su personaje, pero junto a él también vuelve uno de los nombres más conocidos de Star Wars. Se trata de Hayden Christensen para dar vida a Darth Vader.

Otros actores que han llamado la atención por su presencia en la serie son Joel Edgerton, Kumail Nanjiani, Rupert Friend, Indira Varma, Benny Safdie, Moses Ingram y Sung Kang. ACÁ más información sobre el elenco.

¿Cuándo se estrena?

Disney anunció que Obi-Wan Kenobi se estrenará el próximo 25 de mayo de 2022. Sólo para recordar, la serie se estrenará en exclusiva en Disney+ con un episodio cada semana. Se trata de la producción más destacada de este 2022 dentro de los planes televisivos de Lucasfilm, aunque aún no sabemos si este mismo año estrenarán la serie de Cassian Andor con Diego Luna y el regreso de The Mandalorian con su tercera temporada.