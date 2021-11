Darth Vader is back! Checa las primeras imágenes de ‘Obi-Wan Kenobi’ con Ewan McGregor

Los planes de Disney+ dentro del universo de Star Wars son enormes, pues no sólo contemplan varias producciones fílmicas lideradas por nombres como los de Taika Waititi y Patty Jenkins, sino también títulos para la televisión que retoman a los personajes más importantes. Y no es por nada, pero quizá el más determinante de todos sea Obi-Wan Kenobi en manos de Ewan McGregor. AQUÍ la noticia de su regreso.

Hace unos años (en 2019 para ser más exactos) nos enteramos de los planes de Disney y Lucasfilm para traer de vuelta a nuestro jedi favorito. Luego, se reveló que Hayden Christensen estaría de regreso también para interpretar a Darth Vader. ACÁ el anuncio. Y ahora, después de tanto tiempo de espera y sin saber nada más, nos han regalado el primer vistazo de Obi-Wan Kenobi y ahora nos urge que se estrene.

Obi-Wan Kenobi en el Disney+ Day

Durante las actividades del Disney+ Day, en donde se han revelado las fechas de estreno de películas para la plataforma, cortometrajes y algunas otras producciones para la televisión de los distintos universos que conforman el imperio de Disney, es que se dieron a conocer las primeras imágenes y concept art de Obi-Wan Kenobi y algunos de sus personajes.

En este vistazo nos mostraron unos cuantos bocetos de cómo lucirá Kenobi en la serie, con un aspecto evidentemente diferente al que vimos en las precuelas. Pero quizá lo más interesante de todo esto es que nos sugieren que habrá un nuevo enfrentamiento entre Obi-Wan Kenobi y Darth Vader en Mustafar… así como lo leyeron. Además, para rematar con este combo de imágenes, también vemos otros artes en donde Vader aparece sentado viendo unos hologramas misteriosos.

También puedes leer: SÓLO SERÁ UNA TEMPORADA DE LA SERIE DE OBI-WAN KENOBI CON EWAN MCGREGOR PARA DISNEY+

¿Qué y a quiénes veremos?

Obi Wab-Kenobi estará ambientada 10 años después de los eventos de Star Wars: Revenge of the Sitho el Episodio III (es decir, 9 años antes de A New Hope). Aquí veremos como el Jedi Master es testigo del crecimiento en el lado oscuro de quien fuera su pupilo y mejor amigo, Anakin Skywalker quien, como sabemos, poco a poco utiliza sus enseñanzas de jedi para utilizarlas en el mal como el Sith Lord Darth Vader.

¿Quién más completa el elenco? Joel Edgerton interpretará a Owen mientras Bonnie Piesse será Berú. Ustedes se preguntarán, si no tienen buena memoria, quiénes son ellos. Pues bien, son los tíos de Luke Skywalker encargados de educarlos y cuidarlo en Tatooine. Otros actores y actrices que se sumaron a Obi-Wan Kenobi son Kumail Nanjiani, Indira Varma y Moses Ingram, a quienes hemos visto en Eternals, Game of Thrones y The Queen’s Gambit. AQUÍ el elenco completo.

La serie está dirigida por Deborah Chow, quien también estuvo en la dirección de algunos episodios de la primera temporada de The Mandalorian. Así que Obi-Wan Kenobi y el regreso de Ewan McGregor, están en buenas manos.