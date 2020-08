¡Ya es oficial! Disney+ llega a México y Latinoamérica en noviembre

Desde que inició la propagación del COVID-19 o coronavirus, muchos usuarios de internet han acudido a las redes sociales y las plataformas de streaming para mantenerse ocupadas en casa. De este modo, y desde hace meses, comenzó a surgir el rumor, y en algunos casos en forma de petición, que se adelantara la llegada de Disney+ a México y el resto de Latinoamérica.

Como sabemos, la plataforma de streaming de Disney ya está disponible en Estados Unidos desde finales de 2019, y hace unos meses llegó a España, Alemania, Suiza y otros países de Europa.

Ya es oficial: Disney+ en México

Sin embargo, en América Latina, incluido México, decidieron aguantar su lanzamiento para finales de 2020. Por esta razón, algunos usuarios han pedido que ya por fin llegue… y finalmente, sus plegarias han sido escuchadas.

Bob Chapek, CEO de Disney, confirmó durante la “The Walt Disney Company’s Fiscal Third Quarter 2020 Financial Results Conference Calla” que Disney+ llegará a México el próximo mes de noviembre. Asimismo, mencionó que Disney+ llegó a los 60.5 millones de suscriptores el lunes 3 de agosto de 2020.

Todos los contenidos de esta plataforma, estarán disponibles en la región. Eso incluye no sólo los títulos de Disney ya conocidos, sino las de las casas que ha adquirido con los años como Marvel Studios, Pixar, Lucasfilm, 21th Century Fox, y más.

¿Qué podremos ver?

Esto se traduce a todas las películas del universo cinematográfico de Marvel. Desde Iron Man de 2008 hasta Avengers: Endgame de 2019. Las películas de la saga de Star Wars, incluida la última The Rise of the Skywalker. Todo el catálogo de Pixar y los estrenos de 20th y 21th Century Fox.

Además de las películas, estarían disponibles las series ya conocidas de Disney, tanto reales como animadas. Pero, lo más interesante, son las series originales que sólo estarán disponibles en Disney+ como las del MCU que presentan Wanda/Vision, The Falcon and the Winter Solder, She Hulk, y más.

También podremos ver las originales de Lucasfilm como The Mandalorian (la cual tendrá su segunda temporada a finales de 2020) y las que están previstas para salir como la de Obi Wan Kenobi con Ewan McGregor, por ejemplo.

Cabe mencionar que algunas de estas producciones han retrasado su estreno y su misma producción debido a la crisis generada por el coronavirus. Estrenos internacionales como Black Widow del MCU, también retrasaron su estreno. Este título mantiene su fecha de estreno para noviembre de 2020.

Las buenas nuevas

Hace unos instantes se anunció que el live action de Mulan no tendría salida en cines, sino se estrenaría exclusivamente en Disney+ con una renta de 29.99 dólares. Pero esta no es la única buena noticia.

Hace unas semanas, el musical Hamilton de Lin Manuel Miranda llegó en exclusiva para Disney+, obra que fue filmada con el elenco original en el teatro Richard Rogers dentro del circuito de Broadway.