Oscar 2022: ¿Qué pasa con la polémica de las 8 categorías que no se emitirán en vivo?

Se acerca la entrega 94 de los premios Oscar y la industria cinematográfica se mantiene atenta a lo que se viene… pero aún en las semanas previas a su realización, la ceremonia no está exenta de polémica. El pasado martes 22 de febrero, se dio a conocer que la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas no presentará ocho de las 23 categorías de la premiación en la transmisión en vivo.

El plan es que las estatuillas de esas categorías se entreguen momentos antes del evento del próximo 27 de marzo, esto para luego retransmitirlas en momentos determinados del show. Dicha decisión no ha caído muy bien para algunos implicados y de hecho, se ha dado a conocer cómo fue la controversial manera en que se reveló la resolución de la Academia. Les explicamos qué onda con todo.

No se transmitirán en vivo ocho categorías de los Oscar

A unas semanas de que se lleve la entrega 94 de los premios Oscar, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas ha levantado polémica por la decisión que tomaron respecto a la transmisión de la premiación. Como mencionamos, la idea es que la entrega de ocho categorías no se televisen en vivo como tal, sino que se graben en las horas previas y luego se emitan en la ceremonia oficial en momentos especiales.

Las categorías afectadas por esta determinación son score original, maquillaje y peinado, cortometraje documental, edición, diseño de producción, cortometraje animado, cortometraje de acción en vivo y sonido. El plan de la Academia, de acuerdo con lo que menciona Deadline, es que se mantenga y se aumente la audiencia televisiva de los Oscar.

En todo caso, se buscaría que una buena parte de la emisión en vivo se destine a otros contenidos que impulsen el rating, que ha ido bajando en puntuación desde hace algunas ediciones. Y bueno, esta medida no está cayendo muy bien entre los implicados de las ocho categorías mencionadas antes.

La llamada de Zoom que desencadenó todo

Este miércoles 23 de febrero, salió a la luz cómo fue que los nominados de las ocho categorías afectadas se enteraron de la decisión de los Oscar respecto a la transmisión diferida. Según la información de Variety, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas convocó a los nominados de dichas categorías a una reunión vía Zoom la semana pasada, que aparentemente era para discutir los protocolos COVID de la ceremonia del 27 de marzo.

Sin embargo, al final se les notificó a los nominados que sus categorías no serían transmitidas en la ceremonia en vivo. Y además, se dejó en claro que sería la decisión final. En las últimas horas, algunos afectados -tanto de manera anónima como directa- han expresado su descontento con la medida tomada por la Academia.

Ben Proudfoot, director nominado en la categoría a Mejor Cortometraje Documental por Queen of Basketball, dijo en declaraciones recogidas por Deadline: “Aunque entiendo el razonamiento detrás de esto y tengo una gran empatía por las personas que tienen que tomar esta decisión, no debe ser así… esta no es la respuesta. Tiene que haber una mejor manera de hacer lo que se debe hacer, que es reconocer los logros en todos los ámbitos en el cine dentro de las tres horas, sin crear un sistema de clases“.

“Estamos profundamente decepcionados por la decisión de la Academia de alterar la forma en que ciertas categorías, incluida la edición de películas, se presentarán en los Oscar”, dijo la Junta Directiva de Editores de Cine de EE.UU en un comunicado. Y estas son solo algunas de las reacciones que la Academia ha recibido tras darse a conocer su resolución sobre la transmisión de las ocho categorías que no se harán en vivo.

Por el momento, los organizadores de los Oscar y la cadena ABC que se encarga de su emisión no se han pronunciado al respecto más allá de lo que ya dieron a conocer el martes pasado. Ya en 2019, la Academia había buscado hacer algo similar, pero hubo presión de parte de las instancias afectadas y no se concretó el plan de emisión diferida. Habrá que ver si vuelve a suceder en esta ocasión.