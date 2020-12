¡Bendito 2021! Pedro Almodóvar estrenará 5 proyectos fílmicos el próximo año

Hace unos días se liberó el tráiler oficial del cortometraje The Human Voice, el cual marca el debut de Pedro Almodóvar en una producción en inglés y su primera colaboración con Tilda Swinton. Este corto de Almodóvar, basado en la obra homónima de Jean Cocteau, nos presenta a una mujer que parece caer en la locura a partir de que su pareja nunca llega a una cita.

Los únicos personajes que se ven, a juzgar por este primer avance, son el de Tilda, un perro y un traje que está sobre la cama, pero que nadie lo viste. Desde luego, la música, los colores, los encuadres y las emociones que proyecta Swinton en The Human Voice, tienen todo el toque de Almodóvar.

Por eso nos emociona tanto que se haya revelado que él y Darren Aronofsky, comenzarán nuevos proyectos fílmicos en 2021.

Almodóvar

En cuanto a Pedro Almodóvar, se espera que arranque la producción de al menos cuatro nuevos proyectos más el estreno de The Human Voice, el cual se proyectó por primera vez en el Festival de Venecia.

El más importante, quizá, es la producción de su próximo largometraje. de acuerdo con información de ScreenDaily, en marzo de 2021 comenzarán las filmaciones de Madres paralelas, en la cual volverá a trabajar con Penélope Cruz, su más grande musa a la fecha que también participó en su último largometraje, Dolor y gloria.

Luego, hay un primer borrador de la adaptación de A Manual For Cleaning Women de Lucia Berlin, la cual será la segunda producción de Almodóvar en inglés. Según revela el mismo medio, The Human Voice fue un primer ensayo para ver si el director español se sentía cómodo con una producción en inglés. Al parecer, sí se sintió bien y este es otro proyecto que está en puerta.

Para cerrar, por si no fuera suficiente (y no, no lo es), Almodóvar trabajará en otros dos cortometrajes. El primero es Strange Way Of Life, una historia western que le seguirá al cierre de Madres paralelas, y otro corto sin título con “una historia distópica sobre el fin del cine“.

En teoría, Madres paralelas deberá estrenarse a finales de 2021. El hermano de Almodóvar, Agustín, quien también es su productor, dijo que les han llegado muchísimas propuestas para estrenar esta película en streaming, pero todas han sido rechazadas.

Almodóvar es uno de los directores que más han criticado la forma en que el streaming ha cambiado la industria del cine y la forma en que las audiencias lo consumen, y por tanto, lo reflexionan y lo conversan. Así que no, Madres paralelas no llegará a ninguna plataforma de streaming.

¿Qué hay de Aronofsky?

Este es un proyecto del que se sabe muy poco, o mejor dicho, casi nada. El último trabajo de Darren Aronofsky fue mother! de 2017 con Jennifer Lawrence y Javier Bardem. La película recibió críticas mixtas –muy mixtas–, y dio mucho de qué hablar entre los medios y las audiencias en cuanto a su interpretación.

Y parece que 2021, será el año en que Aronofsky vuelva el set de filmación. De acuerdo con IndieWire, Darren tiene planeado arrancar su nueva película el próximo año junto al cinefotógrafo Matthew Libatique, quien reveló en una entrevista la existencia de este proyecto.

Libatique y Aronofsky han trabajado en varios proyectos juntos, incluso desde el debut de Darren con su largometraje Pi. Desde luego, colaboraron con Requiem for a Dream, The Fountain, Black Swan, Noah y mother! De hecho, ha participado en todas menos en The Wrestler de 2008.

Libatique se encuentra colaborando con Olivia Wilde en su próxima cinta titulada Don’t Worry Darling. En cuanto termine con esta, se seguirá con el proyecto de Aronofsky.

The Human Voice

Acá les dejamos el tráiler de The Human Voice de Pedro Almodóvar. Y como recomendación, si tienen ganas de ver un cortometraje que los deje con más dudas que repuestas pero fascinados, váyanse a Mubi y vean Nimic de Yorgos Lanthimos, el director griego de The Favourite.