Déjenla ir: Phoebe Waller-Bridge explica por qué NO habrá más ‘Fleabag’

La edición de los Emmy de 2019 tuvo un giro de 180 grados dentro del género de comedia. Los premios de la televisión se olvidaron un rato de Ms. Maisel para darle paso a Fleabag, una serie escrita y protagonizada por Phoebe Weller-Bridge que se llevó el premio a Mejor Comedia, Actriz, Actriz de Reparto, Guion, Dirección y hasta uno por aspecto técnico en la fotografía.

Y cada uno de ellos bien merecidos. Fleabag nos presenta a un mujer (en sus 30, aproximadamente) en Londres que comparte con los espectadores muchas de sus intimidades –casi todas relacionadas, de manera irónica, con su activa vida sexual–, y de paso, lo miserable de su existencia.

¿Quién es Fleabag?

Fleabag es una mujer divertida y sarcástica que permanece soltera de a ratos. Su negocio, una cafetería, está a punto de quebrar. Pero es mucho más. Esta mujer, interpretada de manera divertida y triste por Phoebe Weller-Bridge, lidia con el suicidio de su mejor amiga, el matrimonio de su padre con su madrina, el éxito laboral de su hermana, la tragedia en el matrimonio de su hermana. Y para rematar, comienza una extraña relación con un sacerdote…

En 12 episodios de dos temporadas, conocemos las tragedias de una mujer que le habla con ironía y cierta crueldad a cualquiera que conozca la soledad de cerca, demasiado cerca. Fleabag está basada en un monólogo para teatro escrito por Weller-Bridge que se convirtió en una serie, por lo cual, tiene un principio muy claro, así como un fin.

Por eso no nos molesta que la misma Weller-Bridge haya confirmado que NO habrá una nueva entrega de Fleabag. Y lo agradecemos, pues el final es perfecto… trágico, pesado, cruel, humano. En entrevista para The Mirror, la escritora respondió sobre la posibilidad de una tercera temporada: “No. Creo que tenemos que dejarla ir. Está muy cansada. Ha pasado por mucho“.

La cuarta pared

Fleabag es grandiosa en muchos aspectos, empezando por la actuación de Waller-Bridge que le valió un Emmy en la categoría de actuación. Además de esto, la escritora se rodeó de un elenco enorme en el que participó Olivia Colman (ganadora del Emmy en esta serie y un Oscar por The Favourite), Sian Clifford, Brett Gelman, Bill Paterson y el increíble Andrew Scott.

Sin embargo, lo que hace grandiosa a Fleabag es la famosa ruptura de la cuarta pared. En esta técnica narrativa, uno de los personajes se dirige a la cámara (al espectador) y le habla directamente. Es una forma interesante de contar su historia, pues pareciera que es consciente de la naturaleza del personaje y sabe que hay un espectador o varios, que están siguiendo lo que hace o dice.

En el cine es un recurso que se ha utilizado de maneras distintas como en Amélie, High Fidelity, Annie Hall o Fight Club, por mencionar grandes ejemplos. En la televisión recordamos series como House of Cards y Fleabag. Hay varias interpretaciones de a quién le habla la protagonista cuando mira a la cámara, incluso para ser una mueca: a un público en un teatro, a su amiga… y considerando la última temporada, a Dios.

¿Tendremos más de Phoebe Waller-Bridge?

Sí, y para rato. Si todavía no se echan Fleabag, pero ya vieron Killing Eve, entonces no están tan perdidos. Phoebe Waller-Bridge es la creadora y productora ejecutiva de esta serie que se estrenó en 2018 y que presenta a una detective persiguiendo a una psicópata. Lo mejor del show es que ambos personajes son mujeres: astutas, crueles, humanas. Killing Eve tiene tres temporadas. La última salió este 2020.

La escritora también es responsable de Run para HBO. Tuvo su primera temporada este 2020, y fue protagonizada por Merritt Wever y Domhnall Gleeson. Sin embargo, ha sido cancelada por la plataforma pues consideraron no había más para contar en relación a estos personajes.