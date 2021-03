Plaza Sésamo presenta a dos personajes afroamericanos para combatir el racismo

Desde tiempos inmemorables, Plaza Sésamo está presente en nuestras vidas para enseñarnos un montón de cosas. Gracias a este programa de televisión y a sus divertidos personajes, los niños de todo el mundo han aprendido desde matemáticas hasta la importancia de la amistad. Sin embargo, en esta ocasión tienen muy claro que quieren hacerle frente al problema de racismo educando a los niños sobre este tema muy a su manera.

A lo largo de todos estos años, el discurso de las marionetas de las populares marionetas se ha actualizado para adaptarse a las conversaciones del momento. Un ejemplo claro de esto lo podemos encontrar en que a partir de 2019, Sesame Workshop –la organización que administra a todos los personajes–, se ha dedicado a crear versiones en árabe del show para intentar que los pequeños refugiados se sientan identificados y al mismo tiempo, concientizar a otros al respecto.

Plaza Sésamo presenta a una familia afroamericana

Pero en esta ocasión, y aprovechando que en 2021 cumple 50 años este programa, Plaza Sésamo nos presenta a la primera familia afroamericana de toda su historia. Resulta que hace unos días, la cuenta oficial del programa infantil publicó en su cuenta de YouTube un video llamado Explaining Race –o Explicando la raza–, en el que conocemos a Wes, un niño de cinco años, y su padre Elijah, quienes tienen una conversación sobre el racismo.

A lo largo de todo el clip, los vemos explicándole al querido Elmo las diferencias en el color de piel y dándole a entender que todo eso se debe a la melanina. Sin embargo, durante todo el segmento de tres minutos las marionetas hacen énfasis en que todos los pequeños deben sentir orgullosos por su color de piel, y sobre todo dejando muy claro la importancia de no olvidar que, a pesar de lo distinto que puede ser nuestro aspecto, todos somos humanos.

Elijah y Wes abrirán la conversación sobre el racismo

De acuerdo con The Guardian, la idea de introducir a Elajah y Wes en Plaza Sésamo tiene como fin, abrir un debate sobre la raza y el racismo de una forma más directa de lo que ha hecho el programa en el pasado, pues no es la primera vez que tienen que hablarle a los niños sobre este tema. Pero quizá lo más importante es crear consciencia en todos los pequeños, recordándoles que no hay nada de malo en ser diferentes a los demás.

Kay Wilson Stallings, vicepresidenta ejecutiva de creación y producción de Sesame Workshop, mencionó que quiere “proporcionar a las familias las herramientas que necesitan para construir la alfabetización racial, para tener conversaciones abiertas con los pequeños. El trabajo para desmantelar el racismo empieza por ayudar a los niños a entender qué es el racismo y cómo perjudica e impacta a las personas”.