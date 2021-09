Sorpresas y premios merecidos: Esto fue todo lo que sucedió en los Emmy 2021

Después de mucha espera y luego de un año de un montón de incertidumbre, las cosas están cambiando y para bien dentro de la industria cinematográfica y la televisión. Y no solo hablamos de que muchas producciones reanudaron actividades y pronto podremos ver series y películas muy esperadas, también porque volvieron las ceremonias de premiación tal y como las conocíamos antes del COVID-19, como el caso de los Emmy 2021.

Tras la tradicional alfombra roja (que nos dejó varios memes y reacciones que pueden checar ACÁ), arrancó este eventazo y poco a poco, fuimos conociendo a los ganadores de esta edición (si no los han checado, de ESTE LADO se los dejamos). Sin embargo, a lo largo de toda la ceremonia sucedieron momentos que estamos seguros que darán de qué habla. Pero si ustedes no vieron la entrega, no se preocupen, que acá les dejamos el resumen.

Los Emmy 2021 arrancaron con un rap muy peculiar

Desde un inicio teníamos muy claro que las cosas en los Emmy 2021 serían muy diferentes, pero de plano nos volaron la cabeza arrancando con un rap... así como lo leyeron. Cedric, The Entertainer, el presentador en esta ocasión, dio un discurso donde mencionó lo importante que fue la televisión cuando creció y que por supuesto, sigue siendo relevante para muchas personas alrededor del mundo, pero la sorpresa vino después de sus palabras.

Junto a Mandy Moore, Lil Dicky, Bill Porter y un montón de celebridades más, Cedric interpretó una versión de “Just A Friend”, una de las rolas más icónicas de Biz Markie, rapero que lamentablemente perdimos este año. Además de cambiar la letra para hablar de las series nominadas dentro de la ceremonia, esta canción sirvió para recordar y rendirle tributo al también productor neoyorquino frente a los miles de personas que andaban viendo la entrega.

Porque no podía saberse, ‘The Crown’ fue la serie más ganadora de drama

Desde hace ya un buen rato, The Crown es la reina en la gran mayoría de ceremonias de premiación y por supuesto que los Emmy 2021 no serían la excepción. Poco a poco fueron cosechando premios individuales, Gillian Anderson, Tobias Menzies, Josh O’Connor y Olivia Colman se llevaron las categorías de mejores actores y de reparto en la categoría de drama. Aunque la cosa no paró ahí para los involucrados en esta enorme serie.

La producción de Netflix sobre la familia real británica obtuvo otras categorías como Mejor Guion de Serie de Drama y Mejor Dirección de una Serie de Drama, pero para coronar esta noche tan importante y después de varios años persiguiendo este reconocimiento, por fin ganaron el Emmy a Mejor Serie de Drama. La mayoría del elenco y productores se encontraban en Londres, pero seguramente festejaron a lo grande.

‘Ted Lasso’ se llevó la mayoría de premios de comedia… y con justa razón

A nivel comedia, la cosa estuvo bastante intensa, pero si nos ponemos a contar los premios, Ted Lasso fue la gran ganadora y la verdad es que esta serie se lo merece. Jason Sudeikis, Hannah Waddingham y Brett Goldstein se alzaron con la victoria en las categorías de Mejor Actor y Mejores actores de reparto dentro de comedia, aunque también se llevaron la mención más importante de la noche: Mejor Serie de Comedia.

Y la verdad es que era un premio que se merecían desde hace un buen rato, pero por fin pudieron ganar. Si todavía no la han visto se las recomendamos ampliamente y si ustedes de plano no entienden muy bien por qué la serie de este entrenador de futbol en la Premier League es todo un éxito, POR ACÁ les contamos algunas razones.

Dejen que el creador de ‘The Queen’s Gambit’ termine su discurso

Las categorías de mejor serie limitada fue una de las más peleadas de todos los Emmy 2021. Sin embargo, y aunque nos hubiera encantado ver a Anya Taylor-Joy con el premio a Mejor Actriz en una Serie Limitada –que por cierto, Kate Winslet se lo llevó y con mucho mérito–, The Queen’s Gambit no se fue con las manos vacías, pues se llevó la estatuilla a Mejor Serie Limitada y Mejor Dirección de una Serie Limitada, la cual aceptó con mucho gusto el creador de la serie, Scott Frank.

Y aunque su discurso iba viento en popa, de repente comenzó a sonar la música que evidentemente significaba una cosa: tenía que cortar para darle paso a la siguiente categoría. Pero Frank no se dejó y luego de decir “en serio, corten la música”, los organizadores le bajaron un poco para que el también director y guionista de la producción de Netflix logró echarse todo su discurso, en un momento que nos dejó a [email protected] con el ojo cuadrado.

Las poderosas palabras de Michaela Coel

Los Emmy 2021 nos trajeron varias sorpresas gratas. Y quizá una de las mejores vino en la categoría de Mejor Guion para una Serie Limitada, pues Michaela Coel se llevó el premio por I May Destroy You. Un reconocimiento que se ganó a pulso, pues la serie de HBO es impactante y está basada en una experiencia difícil que vivió Michaela, pues después de sufrir abuso sexual, decidió tomar esto y convertirlo en una producción que nos sorprendió.

En su discurso de aceptación, mencionó que es complicado pasar por situaciones como esta y lidiar con todo lo que conlleva; sin embargo, a veces es más importante tomar esos sentimientos y experiencias y convertirlos en algo aún más fuerte. Para terminar, le dedicó el premio a todas las mujeres que han sufrido de algún tipo de abuso y las motivó a luchar por sus sueños. Grandes palabras y necesarias.

El mini homenaje a Michael K. Williams

Justo antes de anunciar a los nominados a mejor actor de reparto en una serie dramática, Kerry Washington homenajeó a Michael K. Williams, quien lamentablemente perdió la vida hace algunos días. La actriz le dedicó unas palabras maravillosas (que conmovieron a [email protected]) y recibir el aplauso de todos, y a pesar de que Tobias Menzies se llevó el premio –muy merecido, por cierto–, hubiera sido emotivo que Michael se lo llevara por su papel en Lovecraft Country.

‘WandaVision’, ‘The Boys’ y ‘The Mandalorian’ se quedaron en el camino

Algo que de plano nos dejó con el ojo cuadrado cuando conocimos a los nominados de los Emmy 2021, fue ver a series que normalmente no aparecen dentro de esta ceremonia tan importante. En específico, The Mandalorian, The Boys y WandaVision resultaron ser una verdadera sorpresa, y a pesar de que tenían presencia en un montón de categorías importantes –y que para los fans eran favoritos– de plano se quedaron con las manos vacías.

Giancarlo Esposito, Jon Favreau y Dave Filoni (de la serie de Star Wars), Elizabeth Olsen, Paul Bettany y Kathryn Hahn (las protagonistas de la producción de Marvel) y en general la trama de Amazon Prime Video terminaron sin ningún premio. Sin embargo, quedó muy claro que la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión ya está tomando en cuenta todas estas historias que antes eran completamente ignoradas en la premiación.

‘Mare of Easttown’ y ‘Hacks’, un par de sorpresas de los Emmy

Para sorpresas las que nos dieron Mare of Easttown y Hacks, ambas producciones de HBO. Y lo decimos porque en los Emmy 2021 rompieron las quinielas de algunos arrebatando premios importantes. Para que se den una idea, la primera se coronó con Julianne Nicholson y Evan Peters en las categorías de Mejor Actriz y Actor de Reparto en una Serie Limitada, pero el premio más grande que se llevaron fue el de Mejor Actriz en una Serie Limitada, por el personaje interpretado por Kate Winslet.

En cuanto a la segunda, se hizo presente en algunas categorías, ganando Mejor Guion de Serie de Comedia, Mejor Dirección de una Serie de Comedia y finalmente, Jean Smart se alzó con la estatuilla a Mejor Actriz de Comedia. Y sí, los premios en comedia a veces están muy cantados (como sucedió en años pasados con Scheet’s Creek), pero después de muchos años así, las cosas cambiaron y variaron para reconocer series grandiosas.

El emotivo discurso de Jean Smart

Continuando con Hacks y Jean Smart, la actriz ganadora al Emmy por su papel en la serie de HBO Max dedicó un discurso que le puso la piel a todos los presentes (y a nosotros también). A pesar de que le agradeció a todas las personas involucradas en la producción en el público, arrancó dedicándole el premio a su esposo y actor, Richard Gilliland, quien perdió la vida en marzo de 2021. Uno de esos momentos de lagrimita que a cualquiera le llega al corazón.