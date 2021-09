Pura risa y glamour: Acá los mejores memes y reacciones de la alfombra roja de los Emmy 2021

Sin duda, muchas cosas han cambiado dentro de la industria cinematográfica y la televisión. Después de la pandemia, parece que la situación regresó a la normalidad, porque muchos eventos como alfombras rojas, estrenos y más volvieron a nuestras vidas. Sin embargo, al menos a [email protected] los simples mortales nos emociona mucho el regreso de las ceremonias de premiación, y arrancamos el año con una de las más importantes, los Emmy 2021.

Después de una ceremonia un tanto atípica en 2020, la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión anunció con bombo y platillo que este año volverían con todo para presentarnos un evento como “los de antes”, con todas las celebridades de las series más importantes de la actualidad reunidas en un solo lugar. Es más, para este ocasión tan especial revelaron que el conductor sería ni más ni menos que el actor y comediante, Cedric the Entertainer.

Los Emmy volvieron a la normalidad en 2021

Hace unas semanas, los Emmy anunciaron a los nominados para este 2021 y por supuesto que hubo un montón de sorpresas (POR ACÁ pueden checar [email protected] [email protected] [email protected]). Entre ellas tuvimos a series como The Mandalorian, WandaVision y The Boys obtuvieron menciones, aunque también hay algunas producciones que esperábamos ver dentro de las principales categorías como The Crown, The Handmaid’s Tale o The Queen’s Gambit.

Finalmente y tras un buen rato de espera, llegó el día de la premiación y como ya es una tradición, el internet de las cosas anduvo al pendiente de la alfombra roja, donde desfilaron [email protected] [email protected] y por supuesto, un montón de celebridades de Hollywood. La gran mayoría se lució con sus outfits –y se nota que le echaron ganas luego de un año casi casi [email protected] en casa–, aunque también hay que ser honestos, [email protected] de plano no le atinaron a su atuendo.

Ya llegó Emma Corrin a la alfombra roja de los #Emmys2021 y se trajo el de natación. 😅 ¿Se lleva estatuilla esta noche en los #Emmy? pic.twitter.com/StRDbUZQDS — SopitasFM (@sopitasfm) September 19, 2021

Los memes no podían falta en la alfombra roja

Desde temprano, en redes sociales tuvimos reacciones, comentarios y más sobre la alfombra roja de los Emmy 2021. Y la verdad es que hubo de todo, desde [email protected] que alentaron a su actriz/actor [email protected], hasta otros que se les fueron a la yugular a las figuras que aparecieron ante de la ceremonia de premiación. Y porque no pueden faltar en los mejores eventos, por acá les dejamos los mejores memes y reacciones de este eventazo:

todos al ver a Lizzie Olsen en los #Emmys pic.twitter.com/BaI3JLgyR5 — Marvel Estrenos 📅 (@MarvelEstrenos) September 19, 2021

Kate Winslet es cada año más hermosa y talentosa 😍😍😍 #Emmys pic.twitter.com/Kqms4COd8c — Elis Black (@elisblack) September 19, 2021

POLEMICO el look piyama de Owen Wilson #Emmys pic.twitter.com/QjBCZkuUPn — Nicolás de León (@salocinuy) September 19, 2021

fooaa hermosas todas mis mujeres en los #Emmys 💕 pic.twitter.com/lm7AcVm4Z6 — ª (@MiYeinaAdele_) September 19, 2021

No se ha duchado no tengo pruebas pero tampoco dudas #Emmys pic.twitter.com/hc0zo7Lg8y — Astrid (@astridherondale) September 19, 2021

Yo hoy con The Crown 25 veces nominada #Emmys pic.twitter.com/28TM3TxjNG — Adi☆ (@______adi______) September 19, 2021

Yo entre Anya y Lizzie sin saber quién quiero que gane #Emmys pic.twitter.com/NqKwj3BoYj — Val 💌 (@carmintina) September 19, 2021

Digan presente los que están viendo los #Emmys en estos momentos #Emmys2021 🤳 pic.twitter.com/POmngjzdrf — merylestres (@miranda93833651) September 19, 2021

¿Cuál serie es tu favorita de los #Emmys y por qué es #TedLasso? pic.twitter.com/xHnRXn7XEu — David Cavazos (@DavidCav21) September 19, 2021

Vine al OXXO por cigarros vaya miren quien me encuentre. Le pregunté si estaba preparada para los #Emmys me dijo que no piensa asistir hará turnos extra. pic.twitter.com/jNjGwe24Rs — Edgar Dzib 🐍 (@EdgarDzib1) September 19, 2021