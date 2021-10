Un clásico dosmilero: Aquí el antes y después de los protagonistas de ‘Prison Break’

Si ustedes pasaron la primera década de los 2000 disfrutando de las mejores series de la época, entonces seguramente se mantuvieron al filo del asiento con Prison Break. Este fue uno de los shows de Fox (ahora Star) que consiguió una importante base de seguidores en todo el mundo y por supuesto, Latinoamérica o fueron la excepción.

Vaya, la serie despertaba tanta nostalgia que incluso en 2017, los creadores revivieron un rato la franquicia con una temporada complementaria -que hasta contó con el personaje de Michael Scofield a pesar de su aparente muerte- que gustó a muchos y a otros no tanto como suele suceder cuando después de tantos años se revive una historia de este tipo .

Como sea, es una serie icónica de la era dosmilera y ahí nomás para recordar aquellos días, por acá hacemos el repaso del ante y el después de los protagonistas de Prison Break.

Michael Scofield – Wentworth Miller

Como no podía ser de otra manera, abrimos este listado con el mero mero Michael Scofield, el protagonista de Prison Break cuyas complejas misiones pero nobles intenciones, lo convirtieron en uno de los rostros favoritos de la televisión durante los años que la serie estuvo vigente.

Y es que seamos sinceros: no cualquiera está dispuesto a organizar una fuga de una prisión estatal como Fox River. En ese sentido, lo genial del personaje es que su motivaciones eran creíbles ya que buscaba salvar a su hermano de la pena de muerte por un crimen que no cometió.

Tras la serie, Wentworth Miller tuvo un paso interesante por todo tipo de papeles en diversas series, aunque nunca con el mismo éxito que en Prison Break. El rol más conocido que se le recuerda después de Michael Scofield, sería en todo caso el de Captain Cold en el Arrowverse de The CW, con apariciones en The Flash y DC’s Legends Of Tomorrow.

El actor se declaró gay en 2013 y apenas en este 2021, dio a conocer que se había sido diagnosticado por autismo.

Lincoln Burrows – Dominic Purcell

Como es bien sabido, la trama de Prison Break era impulsada por la voluntad de Michael… pero todo nace directamente de su hermano Lincoln. El musculoso hermano mayor del protagonista es sentenciado a muerte por un asesinato que no cometió y aunque se declara inocente, en su espalda descansan otras serias acusaciones criminales que terminan por condenarlo al encierro y a perder la vida.

Y aunque en términos generales parezca un tipo rudo, lo cierto es que su relación con Michael es tan fraternamente estrecha que a lo largo de la serie vemos todos los sacrificios que hacen el uno por el otro. Tremendo personaje. Luego de la serie, Dominic Purcell también ha tenido un sinfín de créditos en diversas producciones, aunque no con la misma relevancia de Prison Break.

Al igual que Wentworth, Dominic es recordado en los recientes años por su incursión en el Arrowverse de The CW pero con el personaje de Heat Wave, que hace mancuerna con Captain Cold.

Sara Tancredi (después Scofield) – Sarah Wayne Callies

Si hay un personaje que la sufrió bastante en Prison Break, seguro que ese fue el de la doctora Sara Tancredi. Una mujer con un pasado medio turbulento, pero de convicciones definidas, Sara se convierte en el interés amoroso de Michael desde el primer momento en que se conocen.

Ella es el ingrediente que le puso todavía más dramatismo a las toda vez que se encontraba en peligro, un argumento que no solo complicaba su relación con Scofield, sino que además ponía en ‘doble jaque’ al protagonista quien entonces debía sacrificarse por dos personas o más. Su supuesta muerte, no lo nieguen, hasta nos sacó el alma del cuerpo… aunque al final no era lo que parecía.

Tras el show, a Sarah Wayne Callies no le ha ido nada mal en cuanto a chamba. La actriz ha aparecido en películas como Black November y The Show, y se le recuerda más en televisión por el papel de Lori Grimes en The Walking Dead.

Fernando Sucre – Amaury Nolasco

¿Quién no se encariñó con Fernando? A pesar de ser uno de los convictos de Fox River, él nos dejaba claro que no todos las personas que están tras las rejas son precisamente siniestras hasta los huesos. En su caso, estar encerrado era un asunto de sus diversos enfrentamientos con la ley por robos o asaltos dada su precaria situación económica.

El fiel amigo de Michael Scofield, además, nos hizo empatizar por su fallida relación con Maricruz, quien se encontraba en el dilema de esperar a Fernando o de seguir su vida a lado del primo de este último. Como sea, el personaje de origen puertorriqueño era ese cómplice con el que el protagonista logró crear un lazo importante al grado de convertirse en el ‘mejor amigo’ que necesitaba la serie.

Amaury Nolasco, quien interpretó a Sucre, ha tenido varios roles principales en diversas series de tv tras Prison Break. Los más recordados al momento son en Chase, Telenovela, Deception y más recientemente, Hightown.

Theodore “T-Bag” Bagwell – Robert Knepper

El villano por excelencia de Prison Break… No cabe duda de que cuando T-Bag aparecía en pantalla, la tensión se elevaba dada su siniestra forma de ser y su siempre frenética pero seria expresión. A lo largo de las cinco temporadas, sus fricciones con Michael Scofield nos entregaron algunos de los momentos más icónicos del show y ni qué decir de todo lo que hizo al final de la cuarta temporada, con Sara cautiva y a su merced.

Un personaje brutal, loco y enfermizo en todos los sentidos, pero la tremenda interpretación de Robert Knepper hicieron que el público le guardara un poco de cariño (a pesar de sus fechorías). El buen Robert ha hecho una trayectoria importante luego de la serie, pero con papeles tan icónicos. Quizá el más sonado es como Antonius en la franquicia The Hunger Games y en la televisión con Heroes, Breakout Kings, Twin Peaks y más papeles secundarios.

Veronica Donovan – Robin Tunney

Solo apareció como personaje principal por dos temporadas, pero el papel de la abogada Veronica Donovan no se olvida. Bien podríamos verla como una simple aliada de los hermanos Michael y Lincoln, pero la relación que sostiene con ellos desde su juventud (recordemos que además fue novia del personaje de Dominic Purcell) hace que sus apariciones sean todavía más significativas.

Su trágico asesinato a sangre fría nos rompió el corazón y con ganas de verla aunque sea en una temporada más. Robin Tunney se ha rifado como las grandes tras su salida de la serie, siendo una de las protagonistas de The Mentalist y más recientemente, de The Fix.

Paul Kellerman – Paul Adelstein

Toda serie necesita un villano que en el transcurso, se convierta en parte de los ‘buenos’ -por decirlo de alguna manera-. En Prison Break, ese rol recayó en el agente del Servicio Secreto de los Estados Unidos, Paul Kellerman, quien es recordado en las primeras temporadas por hacerle la vida imposible a la abogada Veronica Donovan, todo como parte de la conspiración que las autoridades estaban armando para inculpar a Lincoln.

Sin embargo, a medida que avanzaba la serie, el personaje comenzaba a mostrarse en desacuerdo con lo que sus jefes le ordenaban. A sabiendas de todo lo que había provocado en nombre de sus superiores y la llamada ‘Compañía’ que antagonizaba la serie, él finge un suicidio y luego regresa al final para formar parte de los aliados de Michael. Tremendo cambiazo el que dio cuando en el último tramo del show lo vimos como un congresista de su país.

Tras la serie, Paul Adelstein protagonizó la película Return To Zero y apareció en las series Brooklyn 99, I Feel Bad y Chicago P.D. como algunas de sus apariciones importantes.

Alexander Mahone – William Fichtner

Llegó hasta la segunda temporada y lo hizo para quedarse en la mente de los fans de Prison Break como uno de los personajes más interesantes de la serie. Alexander Mahone le daba cierto equilibrio a la historia pues aunque trabajaba atrapando a los fugitivos de Fox River, era un agente honesto.

Eso sí, sus demonios internos y problemas personales lo hacen pasar de ser un agente reconocido a convertirse en un criminal, siendo encerrado en la prisión de Sona junto a Michael y T-Bag. La evolución del personaje se hace todavía más intensa cuando en la cuarta temporada, se entera que su hijo ha sido asesinado, lo que le orilla a aliarse con Michael para derribar a ‘La Compañía’.

Tras la serie, William Fichtner ha hecho una carrera decorosa en el cine de acción y los dramas policiacos como The Birthday Cake. y una que otra comedia en la televisión, como Mom. Y seguro, muchos lo recuerdan de tiempo atrás por películas como The Longest Yard junto a Adam Sandler o Armageddon con Bruce Willis.

Brad Bellick – Wade Williams

La lista de enemigos que se convirtieron en aliados no puede estar completa sin Brad Bellick. El intenso y afamado guardia de la penitenciaría Fox River es recordado como todo un verdugo y uno de los antagonistas más importantes de las primeras temporadas de la serie.

Posteriormente, se convertiría en uno de los presos de la prisión Sona, donde fue torturado y humillado brutalmente en un sinfín de ocasiones. Sin embargo, ya en el final de la serie, se redimió con uno de los sacrificios más recordados de la televisión en aquel momento. Un personajazo en toda la extensión de la palabra.

El actor Wade Williams siguió actuando en diversas series tras Prision Break, aunque papeles secundarios en su mayoría. Eso sí, ha tenido apariciones importantes en películas como 3 From Hell de Rob Zombie y en Roe v. Wade de 2020.