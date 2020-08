¿Prueba gratis de Disney+? Alertan por estafa relacionada al famoso servicio de streaming

Estos días encerrados, nos hemos regalado unos maratones de series y película interminables. ¿Cuántos de ustedes no se han aventado el catálogo entero de su servicio de streaming?, ¿cuántos no han dejado la silueta de su cuerpo marcada en el sillón de la sala? La verdad que pocos se salvan. Es por eso que la llegada de Disney+ a Latinoamérica es una gran noticia. Pero aguas, por ahí hay gente estafando con promesas de pruebas gratuitas a días de su lanzamiento.

La llegada de Disney+ no es poca cosa, el gigante de medios va allegar con lo mejor de su catálogo. Desde lo mejor de Dinsey y Pixar, hasta todo lo de Star Wars, Marvel, National Geographic, 21th Century Fox y más contenido exclusivo es lo que vamos a poder disfrutar. Pero para variar, hay personas que se quieren aprovechar de esto para robar información personal y financiera a los que quieren aventarse una película o serie de Disney+.

Es una estafa

A través de correos electrónicos y cuentas de redes sociales falsas, se está promoviendo una “prueba gratuita” del servicio antes de su llegada oficial. Ellos prometen que aún no se cobrará nada hasta el día de su estreno. Es por eso que entre muchas cosas piden información financiera.

“Hemos detectado un aumento de intentos de phishing en los que, personas ilegítimamente invocando actuar en nombre de Disney+, están intentando obtener datos personales, incluida información financiera, al ofrecer acceso a una prueba gratuita del servicio de streaming” , se lee en el comunicado oficial de Disney+.

Continúa:“Por favor, no responda a estos e-mails. Asimismo, hemos detectado la creación de cuentas falsas en redes sociales que promueven estas mismas acciones o que son utilizadas para promover servicios que no son prestados por Disney+. Por lo anterior, reiteramos que dichas comunicaciones son falsas y no forman parte de ninguna iniciativa promovida por Disney+. El lanzamiento de Disney+ en Latinoamérica será este próximo 17 de noviembre”.

Así que ya se la saben, a ejercer la paciencia hasta este próximo 17 de noviembre. Hasta entonces, todo lo que vean o lean sobre suscripciones al servicio es totalmente falso y probablemente sea para bajarte una lana.

¿Qué vamos a poder ver en Disney+?

Como ya mencionamos, lo mejor de su catálogo llegará a México, pero vamos a ver a detalle qué es todo esto. Para empezar, llega TODO el universo cinematográfico de Marvel. Esto va desde Iron Man de 2008 hasta Avengers: Endgame de 2019. Por aquí, también vamos a tener acceso a las películas de Star Wars incluida la última The Rise of the Skywalker y las originales de Lucasfilm como The Mandalorian.

Ahora vámonos con un estudio amado por todos: Pixar. Aquí vamos a poder disfrutar desde Bichos de 1998 hasta Toy Story 4 del 2019. Y ojo, porque a su debido tiempo, también estará Soul, la película estrella de Pixar del 2020 con fecha de lanzamiento para este 26 de noviembre. Además, Disney+ llegará con todos los estrenos de 20th y 21th Century Fox. Por si fuera poco, de Disney se va a estrenar la esperada película de Mulán en live-action con un costo adicional.