¿Quién es en la vida real Paola de ‘Luis Miguel: La Serie’?

Este domingo se estrenó el tercer capítulo de la nueva temporada de ‘Luis Miguel: La Serie’, uno donde –al igual que los primeros dos episodios– pudimos ver nuevos personajes importantes dentro de la vida y carrera de ‘El sol de México’. Uno de ellos es Paola, la nueva novia de Luis Miguel después de su ruptura amorosa con Erika Camil.

Como pudieron ver en el segundo episodio de la serie en su búsqueda implacable por conocer el paradero de Marcela Basteri (su mamá), Luis Miguel comienza a descuidar aspectos importantes de su vida como su romance con Erika, a quien le comienza a evitar las llamadas y las citas. Obviamente la hija de su padrino se harta y le da el cortón a Micky.

Paola llega a la vida de Luis Miguel en este tercer episodio de la serie

Claro que todos y todas esperábamos que Luismi no se quedara de brazos cruzados y le guardara luto a su relación con Erika. De hecho eso ocurre rápidamente en este tercer capítulo (si no lo han visto huyan de aquí que se vienen los spoilers) en el que podemos ver cómo Micky ya trae romance con una chica llamada Paola.

¿Recuerdan que Alexito se refiere a esta chica como ‘Everybody loves banana’? aunque seguramente a muchos les causó gracia la frase, sin duda ésta fue la pista con la que los productores de la serie nos dieron a saber que la chica en cuestión era la cantante Patricia (Paty) Manterola, exintegrante del grupo Garibaldi.

Paty Manterola y Luis Miguel se conocieron en Acapulco

La señorita Manterola fue integrante de dicho grupo musical –donde también estuvo el ahora diputado Sergio Mayer–, que a finales de los años 80 tuvo un éxito llamado “Banana”, donde a través del idioma inglés (o la mayoría) hablan del aparato reproductor masculino usando de referencia a la conocida fruta amarilla.

Pero bueno, regresemos el tema principal. Paty Manterola sí tuvo sus ‘queveres’ con Luis Miguel y aunque en la serie apenas y aparece un par de minutos (o sea no podemos deducir si su relación fue como la que mostraban con Erika), parece que en la vida real Luismi fue quien quedó flechado por la intérprete de “La Ventanita”.

En CDMX tuvieron otro encuentro y Luis Miguel la invitó a cenar

En una entrevista que Manterola dio en el 2017 al programa de chismecito, ‘Suelta la Sopa’, la cantante dijo que conoció a Luis Miguel en Festival Acapulco, un evento creado por Raúl Velasco y Televisa que en la década de los 90 se convirtió en uno de los festivales más reconocidos e importantes que se realizaban en la playa.

Pues ella dice que cuando Micky conoció a Paty Manterola, el ‘Sol de México’ le tiró los perros con todo y correa, sin embargo, ella tenía novio (Xavier Ortiz, ex Garibaldi) en ese entonces y la cosa no pasó a más. O al menos no en ese momento, pues tiempo después Manterola y Luismi se volvieron a encontrar en el hangar de un aeropuerto de la CDMX.

Micky y Paty Manterola salían cuando ella terminaba con su ex

“Luis Miguel se portó súper caballeroso, súper lindo y dijo: ‘Oye es que me enteré que su avión (donde iban los de Garibaldi) venía aterrizando y por eso yo no podía salir. Tenía muchas ganas de saludarte hace mucho que no te veía, ¿cómo estás?, ¿sigues de novia?’”, le preguntó Micky a Paty que recién estaba soltera.

Sin perder el tiempo, Luis Miguel invitó a la cantante a cenar. A pesar de todo parece que ella y Micky no tuvieron una relación tan formal, pues el llamado ‘Sol de México’ y ella sólo salían cuando Paty tronaba con su novio y compañero de banda.

Pero habrá que ver cómo reflejan en la serie esa relación amorosa entre ambos

“’Xavi’ y yo tuvimos muchos truenes en nuestra historia y en esos truenes pues siempre ‘Mickey’ me hablaba y me decía ‘vamos a cenar, vamos a desayunar, vámonos a esto, vámonos a acá’”, aseguró la cantante durante la entrevista a dicho programa de televisión, donde recordó que al final no terminó siendo esposa de Luis Miguel.

Ni hablar, habrá que esperar hasta el próximo domingo para saber más detalles de la relación entre Luis Miguel y Paty Manterola. Claro, si es que el personaje de Paola sigue vigente hasta ese entonces.