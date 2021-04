¡Premio doble! Las mejores reacciones que nos dejó el estreno de ‘Luis Miguel: La Serie’

Luego de meses de espera, incertidumbre, y ganas de saber donde fregados dejó Luisito Rey a Marcela Basteri, finalmente este domingo 18 de abril pudimos disfrutar no uno, sino dos capítulos de la segunda temporada de ‘Luis Miguel: La Serie’, que apenas arrancó y ya nos tiene con el alma en un hilo.

Y es que en estos dos capítulos pudimos ver cómo la vida de Luis Miguel (o lo que abarca la serie) cambió de manera radical a lo que vimos en la primera temporada, ya que de alguna manera nos responden a la incógnita de Marcela Basteri, su relación sentimental con Erika, qué pasó con su tío Tito después de la muerte de Luis Rey, entre otras cosas.

Sin embargo, la otra línea temporal en la vida de ‘El Sol de México’ también nos dejará ver los problemas personales (como un tema con sus hermanos, su obsesión por encontrar a su mamá y otras cosas) y cuestiones dentro de su carrera profesional que lo llevaron a tener tragos no muy agradables, como el accidente del oído que sufrió en una presentación.

La neta podríamos decirles santo y seña de lo que vimos en estos dos capítulos de ‘Luis Miguel: La Serie’, sin embargo, sabemos que muchos quizá estuvieron esperando la serie con ansias y por alguna razón aún no han visto los episodios en cuestión. Si ese es el caso entonces mejor les recomendamos que salgan de aquí, pues lo que se viene está lleno de spoilers.

Y es que para no perder la bonita costumbre recolectamos las mejores reacciones que ‘Luis Miguel: La Serie’ dejó en el estreno de su segunda temporada. Una que ya nos dejó esperando a que llegue el próximo domingo para saber qué onda con la hija de Micky y qué otras cosas nos contará la producción de Netflix.

Acá se las dejamos:

No estoy llorando solo se me metió un Hasta que me olvides en los ojos #LuisMiguelLaSerie2 pic.twitter.com/NzCXlxzBix

— Diego Didier (@elbrogramador) April 19, 2021