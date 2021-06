Westworld (3 temporadas disponibles en HBO Go, próximamente en HBO Max) es una de las series más complejas e interesantes de los últimos años. Y eso es gracias a la historia que Jonathan Nolan y Lisa Joy (quienes son pareja en la vida real) crearon para hablar sobre la posibilidad de que las máquinas crearan consciencia. Una producción de ciencia ficción bastante innovadora e interesante.

Nolan ha colaborado en varias ocasiones con su hermano, Christopher Nolan, en los guiones de sus películas como Memento o Interstellar. ¿Pero entonces qué seguía para Lisa Joy? La respuesta es una película que se estrenará a mediados de agosto de este 2021 y que da muestra, una vez más, de su genio y su capacidad para escribir historias nuevas en un género tan explorado como la ciencia ficción: Reminiscence.

¿De qué trata Reminiscence?

Reminiscence está ambientada en un futuro donde algunas partes del mundo están hundidas por el aumento de los océanos. Esta cinta se ubica en Miami y tiene como protagonista a Hugh Jackman como Nick Bannister, un detective o investigador privado que se especializa en la mente.

Nick desarrolló una tecnología que ayuda a las personas a escarbar en su memoria en búsqueda de recuerdos perdidos. La base de su negocio se encuentra en la adicción de las personas por el pasado, ese terreno seguro lleno de nostalgia pero certeza de lo que ya pasó, de cómo nos hizo sentir, de lo que nos hizo felices o tristes.

Junto a Jackman también vemos a Rebecca Ferguson como Mae, una nueva clienta de Nick que desaparece y despierta algunos sentimientos extraños en el protagonista que lo hacen investigar su propio pesado… Y “¡oh, sorpresa!”, Mae no es tan nueva ni tan ajena a Nick y todo lo que ha desarrollado.

Tenemos la oportunidad de ver a Thandiwe Newton, quien ya había colaborado con Lisa Joy en Westworld; Daniel Wu; Cliff Curtis; la mexicana Marina de Tavira; Mojean Aria; Brett Cullen; Natalie Martinez; Angela Sarafyan; y Nico Parker.

Durante una conferencia, Hugh Jackman habló de Reminiscence y cómo es más que una película de ciencia ficción con dosis de romance, drama y acción. El actor asegura que se trata de una historia de memoria, y la memoria es humana: una película que en realidad explora la humanidad.

Tráiler y fecha de estreno

Reminiscence a cambiado su fecha de estreno en más de una ocasión. ¿La razón? No sólo se ha debido a las circunstancias de la pandemia, sino del acomodo del calendario de estrenos. Primero tenía fecha programada para salir (y competir) con grandes títulos como Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Jackass 4 y el reboot de Resident Evil.

Por lo que Warner movió la fecha del debut de Lisa Joy para el 20 de agosto de 2021. La cinta, dentro del plan de la casa, se estrenará en salas de cine tradicionales y después de 31 días, estará disponible en HBO Max. Para esas fechas, la plataforma ya estará en México y el resto de Latinoamérica.

Aquí les dejamos este primer tráiler de Reminiscence: