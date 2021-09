¡Checa a Christopher Lloyd y Jaeden Martell como las versiones live-action de ‘Rick and Morty’!

Sin duda, en la actualidad vivimos en un gran momento para la animación dirigida a los adultos. Muchos estudios y empresas le están apostando a caricaturas subidas de tono y que presenten tramas interesantes o alocadas que conquisten a los chavorruqueros como nosotros, jiar jiar . Y si tuviéramos que mencionar una serie animada que es clave para entender lo que pasa en este género, a fuerza debemos hablar de Rick and Morty.

Desde su estreno en 2013, la producción creada por Dan Harmon y Justin Roiland fue todo un éxito y logró ganarse una enorme base de fans sumamente fieles alrededor del mundo. Y la verdad es que ellos tampoco han decepcionado, ya que con cada nueva entrega se superan y nos presenten aventuras más divertidas, bizarras y visualmente espectaculares y que de plano nos vuelan la cabeza. Sin embargo, no esperábamos lo que estaba por venir.

‘Rick and Morty’ ya tienen sus versiones live-action

Como recordarán, el pasado 20 de junio se estrenó a través de Adult Swim y HBO Max la quinta temporada de Rick and Morty, que hasta el momento ha tenido una gran aceptación por parte del público y la crítica también le está dando buenos comentarios. Sin embargo, todo lo bueno tiene que terminar y el próximo 5 de septiembre transmitirán el último episodio de esta entrega, aunque bajita la mano prepararon una sorpresa muy especial.

Resulta que el canal de animación estrenó un comercial para invitar a la gente que vean el capítulo final de la temporada. Pero lo que llamó la atención fue que decidieron ampliar los multiversos de la serie presentando las versiones live-action de los protagonistas y para HBO sorpresa de todos ficharon a dos actores que desde hace años el internet de las cosas pedía ver como estos personajazos: ni más ni menos que Christopher Lloyd y Jaeden Martell.

Así como lo leyeron, el icónico Doc Brown de Back To The Future y Bill de It ahora son Rick y Morty respectivamente. Fue a través de un comercial donde pudimos verlos interpretando por unos cuantos segundos a este par tan singular e incluso disfrazados como los personajes de la serie animada. “Morty, estamos en casa”, menciona Lloyd, mientras que Martell simplemente le responde con la icónica frase “ohh, jeez”. Un momento épico.

¿Cristopher Lloyd y Jaeden Martell aparecerán en el episodio final?

Para los que no sean fans de Rick and Morty y no entiendan el significado, Back To The Future es una inspiración obvia para la serie animada de Adult Swim. Los personajes se basan evidentemente en el Doc Brown de Lloyd y el Marty McFly de Michael J. Fox. La historia también tiene una estructura similar, ya que tratan de un adolescente vive aventuras de ciencia ficción que incluyen viajes en el tiempo con un científico mayor y un tanto loco.

No está claro si este video de 14 segundos era sólo un divertido fragmento para una promoción y así, cumplir el sueño de millones de fans que querían ver a Christopher Lloyd y Jaeden Martell en las versiones live-action de sus protagonistas, o si de plano los dos aparecerán en el episodio como las variantes del multiverso. Solo queda esperar al final de la quinta temporada para comprobar, que seguramente nos traerá muchas sorpresas.