Ser niña en tiempos de opresión: 5 razones para ver ‘The Breadwinner’

En 2018, The Breadwinner, película producida por Angelina Jolie a partir de la adaptación de la novela de Deborah Ellis, recibió una nominación a los premios Oscar en la categoría de Película Animada. Coco se llevó la estatuilla ese año, pero muchas miradas se clavaron en esta cinta que nos presenta, sin evitar crudeza, la realidad de las mujeres y niñas durante los Talibán en Afganistán (ACÁ te contamos más de eso).

The Breadwinner tienen como protagonista a Parvana, una niña de 11 años que vive con su familia en Kabul. Después del arresto de su padre en manos de los Talibán por supuestamente ser un “enemigo del Islam”, Parvana debe pretender que es un niño para poder salir a la calle y ganar dinero para su familia.

¿Por qué se ve obligada a hacer esto? Porque el régimen de los Talibán son claros con las prohibiciones hacia las mujeres y niñas: las mujeres no pueden trabajar mientras las niñas no pueden estudiar; tampoco pueden salir a la calle sin la compañía de un mahram; ni pueden ser vistas por hombres y estos no pueden escuchar su voz. (AQUÍ una lista completa de las prohibiciones).

En pocas palabras, sin la presencia de un hombre, las mujeres son invisibles. Todas estas circunstancias dejan a la familia de Parvana sin posibilidades para sobrevivir… a menos que ella asuma una nueva identidad con el peligro que esto conlleva. Al escuchar la historia de The Breadwinner, es imposible no pensar en la situación actual que atraviesa Afganistán con la segunda ocupación del Talibán.

Por lo que acá te dejamos 5 razones por la que debes ver The Breadwinner, la cual se encuentra disponible en Netflix.

También puedes leer: UN EXPERTO NOS EXPLICA LA HISTORIA, LA FUERZA Y LA IMPORTANCIA DEL TALIBÁN EN AFGANISTÁN

Historia basada en relatos reales

Deborah Ellis ha escrito toda una saga basada en Parvana que ha recibido la aclamación internacional no sólo por la historia, sino por el cuidado con el que retrata una realidad brutal que sigue latente en distintas dimensiones. La autora se dio a la tarea de hacer investigación de campo al ir a Pakistán, específicamente a campos de refugiados afganos, para escuchar sus historias.

Ahí fue donde descubrió que muchas mujeres y niñas se cortaron el cabello y se vistieron como niños para sobrevivir. Por ejemplo, My Name is Parvana, la cuarta entrega de la saga de The Breadwinner, retoma la historia de Malala Yousafzai, una niña pakistaní que sobrevivió a un ataque de los Talibán tras resistirse a una de sus reglas más extremas: las niñas tienen prohibido ir a la escuela.

Sin embargo, en varias ocasiones, Ellis ha dicho que el relato de Malala no es único, pero es un ejemplo más de lo peligroso que es ser mujer/niña bajo un régimen fundamentalista, pero sobre todo, lo difícil que es ser valiente y luchar por tu libertad. Así que la película de The Breadwinner nos muestra un cúmulo de realidades que vivieron las niñas afganas de 1996 a 2001.

La animación

La animación siempre ha sido una de las herramientas más interesantes para poner sobre la mesa tema de corte político y social. Quizá estemos acostumbrados a reconocer en esta técnica una fuente de entretenimiento pensada para el público infantil, pero desde hace mucho también ha servido para dirigir temas de fuerte carga social, económica y política como lo son las guerras, por ejemplo, en un caso más extremo.

Animal Farm (1954), The Hand (1965), When the Wind Blows (1986), Waltz with Bashir (2008), Persépolis (2007), Wageuzi: Battle 2012 (2011) son algunos cortos y largometrajes que explotan el recurso de lo animado (y sus infinitas posibilidades) para contar una historia que no le teme a ser cruda y realista.

The Breadwinner es una producción de Cartoon Saloon, el estudio irlandés detrás de la trilogía de folclór irlandés que inició con The Secret of Kells de 2009, Song of the Sea de 2014 y culminó con Wolfwalkers de 2020 (nominada al Oscar en 2021). Así que estamos hablando de uno de los pocos estudios en el mundo que, en términos de animación, le han podido dar competencia a Pixar.

Evita los estereotipos

The Breadwinner retrata uno de los periodos más complejos en la historia de Afganistán, lo cual es decir mucho a patir de que ha estado plagado de invasiones e imposiciones que lo único que hicieron fue desestabilizar y dividir al país. Esta película está ambientada en el 2001 (aunque el libro se publicó en el 2000), mismo año en el que Estados Unidos lanzó una ofensiva en Afganistán después de los atentados terroristas del 11 de septiembre.

Es decir, muestran los últimos momentos del podería de los Talibán antes de la llegada de Estados Unidos que los obligó a huir y esconderse en la frontera con Pakistán. A pesar de su importancia en la actualidad, The Breadwinner no menciona la razón de su partida, sino se centra en la realidad de esos últimos meses bajo el régimen.

Y lo que hace muy bien esta película, es evitar los estereotipos que surgieron o se fortalecieron cuando el mundo volteó a ver al país al que habían llegado las tropas americanas. Conocemos a militantes de este movimiento, pero no son el centro de la histroria, sino la acompañan; tampcoo se trata de demonizar a la cultura ni la religión, sino reconocer que al tratarse de una interpretación religiosa, es subjetiva; y por último, no exotiza el lugar ni a sus personajes para que las audiencias las vean con morbo y lástima más allá del rigor de una ficción basada en hechos reales.

Un mensaje de empoderamiento

Como les contamos, Parvana se corta el cabello y viste ropa que alguna vez fue de su hermano (quien falleció siendo pequeño) para poder salir a la calle y conseguir dinero para mantener a su madre enferma, su hermana mayor y hermano menor. Todos los días, la protagonista le relata un cuento a su hermanito sobre un niño valiente que supera la adversidad.

Durante toda la película, vamos entendiendo que esa historia no se la cuenta Parvana a los demás, sino a ella misma para encontrar la fortaleza en salir a la calle todos los días, mantener a su familia y liberar a su papá. El mensaje de empoderamiento podría parecer bastante obvio, pero no lo es.

Pues no sólo reside en ella, sino en cualquier personaje femenino de la cinta como Shauzia (una de sus excompañeras de escuela que también se viste de niño para reunir dinero y huir), su madre Fattema y su hermana Soraya (quien asume el rol que le impusieron para evitarle problemas a su familia). El contexto de este mensaje de empoderamiento femenino es muy específico, pero esta película logra hacernos comprender que a pesar de los distintos tratamientos a las mujeres en todo el mundo, hay algo en común: resistencia.

Autenticidad

Nora Twomey, directora de The Breadwinner, buscó ante todo la auntenticidad a la hora de hacer la adaptación fílmica de la obra. Todo esto se basó, de nueva cuenta, en los relatos de los refugiados afganos en Pakistán, pues hacer un viaje a Kabul era prácticamente imposible. Incluso, como ha dicho la directora, recrearon la capital con base en esos testimonios porque como la fotografía y el video estaban prohibidos, no había manera de recuperar archivos.

La presencia de Angelina Jolie como productora ejecutiva fue elemental, pues ayudó a conseguir las voces de actores y actrices afganas o de ascendencia afgana, así como músicos que también lograran darle autenticidad al filme (algo complicado considerando que los Talibán prohiben la música). Esto lo lograron contanctando al Afghanistan National Institute of Music.