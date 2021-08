El domingo 15 de agosto, el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, huyó del país tras la llegada del Talibán a Kabul (AQUÍ el reporte completo). Desde hace semanas, los talibanes han recuperado territorio conforme las tropas estadounidenses se retiran tras 20 años de ocupación.

Pero ahora, el gobierno afgano colapsó y la ciudadanía se encuentra sumida en un caos ante la inminente restauración del Talibán en todo el país y algunos puntos clave de Pakistán. Para comprender todos estos eventos y sus posibles consecuencias, hemos de dar un salto la pasado que va más allá del inicio de la guerra que pretendía terminar con el “terror” en 2001: sino a la década de los 70 y un evento que se considera el inicio del caos que ahora se vive en Afganistán.

Vamos por partes…

Desde el siglo XIX, Afganistán se convirtió en un país de interés de varias potencias. Tal es el caso de Gran Bretaña y Rusia (antigua Unión Soviética), quienes pretendían adquirir una zona estratégica para fines comerciales y militares. Mientras la URSS quería apoderarse de una nueva ruta, Inglaterra buscó proteger a la India.

Para la década de los 70, los soviéticos ya tenían una sólida influencia en algunos países del Medio Oriente respecto a su ideología política. Afganistán no fue la excepción. En 1973, Mohammed Daud derrocó a su primo el rey Zahir, para instaurar en Afganistán una república en la que él se convirtió en el presidente.

Su gobierno se caracterizó por la represión violenta contra la oposición comunista y una relación mucho más amistosa con Occidente, especialmente con Estados Unidos. Sin embargo, en 1978 y después de tan sólo 5 años de gobierno, el presidente Mohammed Daud fue asesinado, por lo que los grupos comunistas afganos (inspirados durante años por la Revolución Rusa y Turca de principios del siglo XX) intentaron tomar el poder, pero se enfrentaron a una resistencia que elevó la violencia en todo el país.

Esto dio paso a que en 1979, la Unión Soviética enviara sus tropas a Afganistán. La URSS pensó que llegaría al país para apoyar a los militares afganos, pero se enfrentaron a una situación mucho más compleja. Los soviéticos desataron una represión brutal contra sus oponentes, lo cual avivó la resistencia de los guerrilleros contra la URSS, un factor determinante en la derrota.

A este conflicto se le conoce como el Vietnam soviético, pues en 1989, 10 años después de su llegada (y sin importar la ventaja que representó su poderío en términos de armamento), retiraron sus tropas derrotados ante una geografía que los puso en desventaja.

Afganistán quedó dividido entre grupos extremistas, entre ellos el Talibán, quienes en 1996 tomaron el control de Kabul, la capital afgana. Los talibanes son un grupo radical que prometía terminar con la corrupción implementando una versión extrema del Islam. Esta interpretación radical del Corán y la sharía, es lo que los talibanes comparten o tienen en común con al-Qaeda y ISIS (Daesh), dos de los más grandes movimientos terroristas islámicos de la región.

Estos tres grupos comparten la misma base que es el seguimiento riguroso de la tradición islámica, pero tienen distintos objetivos políticos. Los talibanes quieren establecer en Afganistán y algunos territorios de Pakistán, un régimen islámico. Mientras los otros dos grupos quieren establecer el califato en territorios de mayoría musulmana y mayoría infiel.

NOTA: AQUÍ una explicación mucho más completa de las diferencias entre estos grupos.

¿Pero cómo nació el Talibán? Talibán significa “estudiante” en pastún. Se dice que este grupo nació en el norte de Pakistán dentro de seminarios religiosos (fundamentalistas) a principios de la década de los 90 y en medio de una guerra civil en Afganistán que nació para derrocar al gobierno dirigido por Estados Unidos después de la salida de los soviéticos.

Lograron el control de varios distritos a partir de 1994, año en que tomaron el control de Kandahar. Para 1996, ocuparon Kabul. Algunos afganos abrazaron el cambio que representó la presencia de los talibanes en el país, pues suponía un periodo de paz y control que trajo seguridad (una de las promesas hechas por el grupo desde su nacimiento).

Sin embargo, los talibanes también comenzaron a implementar castigos corporales como amputaciones o lapidaciones por delitos como robo o adulterio. A las niñas se les prohibió estudiar y a las mujeres se les prohibió trabajar fuera de casa o en áreas que no fueran de salud. También las obligaron a utilizar la burka y salir siempre acompañadas por un hombre.

El 11 de septiembre de 2001, se llevaron a cabo varios atentados terroristas en Estados Unidos como el ataque a las Torres Gemelas que cobró la vida de más de 3 mil personas. Osama Bin Laden, líder de al-Qaeda, se identificó como el autor y responsable de estos ataques. Tras los eventos, se reportó que al-Qaeda y su líder se encontraban en Afganistán bajo la protección de los talibanes.

Un mes después del 11 de septiembre, Estados Unidos lanzó una ofensiva y bombardeó Afganistán, tomando el control del territorio casi de manera inmediata. Dos meses después de la llegada de las tropas americanas, los talibanes fueron derrocados y huyeron a la frontera con Pakistán donde se mantuvieron ocultos (mas no inactivos).

En 2004, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, se instauró un nuevo gobierno en Afganistán que no impidió que los talibanes perdieran el control del territorio y continuaran con algunas ataques estratégicos que dañaron a la población civil y militar. Se dice que este grupo se mantuvo de la venta de opio cultivado en regiones bajo su control, minería y cobro de impuestos. Además, se ha hablado de un supuesto apoyo del gobierno pakistaní.

Durante los 20 años de ocupación, Estados Unidos se enfrentó a distintos problemas. En octubre de 2009, el New York Times reportó que la administración de Obama no podía resolver un “rompecabezas geopolítico” a partir de las diferencias entre los dos movimientos del Talibán en Afganistán y Pakistán. “Comparten la misma ideología y su mayoría étnica pastún, pero tienen diferentes historias, estructuras y objetivos”, reportaban los especialistas.

En esa época, por ejemplo, el ejército pakistaní lanzó una ofensiva contra el Talibán de Pakistán, y los estadounidenses interpretaron este ataque como una ofensiva contra el Talibán de Afganistán, analizando la posibilidad de enviar más tropas al país para apoyar las estrategias de ataque. Un caos que se complicó aún más al no comprender cuáles eran las diferencias en cuanto a sus relaciones con al-Qaeda.

Algunos especialistas también reportaron que muchas otras estrategias de Estados Unidos fallaron en distintas ocasiones. Por ejemplo, gastaron miles de millones de dólares para construir un gobierno afgano sólido y entraron a los militares afganos para que pudieran combatir a los grupos extremistas. Pero eventualmente, tuvieron que hacerlo solos y los resultados fueron fatales frente a la retirada de algunos países aliados como Reino Unido y Francia. Todo esto debilitó al gobierno afgano e impulsó al Talibán a tomar el control de algunos distritos a lo largo de los años.

Desde 2008 se hizo pública la intención del gobierno de Estados Unidos de sentarse a negociar con el Talibán liderado por Mullah Mohammed Omar para cesar los ataques y ponerle fin a la guerra. En 2010, se volvió a hablar de la posibilidad de llegar a ciertos acuerdos en los que se debía repartir el poder entre el gobierno afgano y los Talibanes. Pero no sucedieron.

En 2018, la BBC reportó que los talibanes estaban activos de manera formal en casi 70 por ciento del territorio afgano. Ese mismo año, se establecieron negociaciones entre Estados Unidos y el Talibán, pero las conversaciones se suspendieron por órdenes de Trump (el expresidente ha pedido la renuncia de Biden, ACÁ la nota).

En febrero de 2020, de nueva cuenta se sentaron a negociar un acuerdo de paz en Afganistán en el que se determinó que Estados Unidos retiraría sus tropas a cambio de que los talibanes no los atacaran en el acto y evitaran que al-Qaeda tomara el control de las áreas que les habían sido arrebatadas.

También se habló de retirar las sanciones (de EUA) contra el Talibán, así como la promesa de hablar con la ONU para que también se le retiraran las sanciones que la organización tenía sobre el grupo. –Cabe destacar que todas estas negociaciones se hicieron sin la presencia del gobierno afgano–. Luego, el Talibán se reunió con las autoridades afganas para acordar la liberación de más 5 mil talibanes.

La retirada de Estados Unidos dejó al gobierno afgano a cargo de la seguridad. En teoría, tan sólo se quedarían 650 soldados estadounidenses para brindar protección a cuerpos diplomáticos y para ayudar a proteger el aeropuerto de Kabul. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, prometió que para el 11 de septiembre de 2021, las tropas estadounidenses ya habrían dejado Afganistán después de una ocupación de 20 años.

Pero mientras las tropas salían, el Talibán fue ganando territorio en distintos distritos a un paso acelerado y aterrador. Según un conteo de la BBC, actualmente el Talibán tiene el control de 132 ciudades, dejando al gobierno con tan sólo 114. Un total de 152 ciudades se encuentran en disputa.

¿Qué sucedió en las últimas horas? El Talibán tomó el control de Afganistán al ocupar Kabul (y Ghazni). Esto obligó al presidente Ashraf Ghani a huir del país y reconocer el colapso del gobierno. La rapidez con la que el Talibán ha recuperado el territorio, tomó por sorpresa a Estados Unidos y algunos aliados que han acelarado la evacuación.

¿Pero qué sucederá con las y los civiles afganos? Los talibanes entraron a Kabul y se fueron directo al palacio presidencial de la capital para anunciar de manera oficial el Emirato Islámico de Afganistán (AQUÍ la nota). El aeropuerto es un caos (AQUÍ hay imágenes), ciudadanos afganos están desesperados por salir del país ante la restrauración de políticas extremistas auspiciadas no sólo por el Talibán, sino con el resurgimiento de otras células que nunca fueron erradicadas.

