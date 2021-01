¡Vienen con grandes planes! Estas son las series que llegarán a Amazon Prime Video en 2021

Durante la pandemia y sobre todo mientras guardamos la cuarentena para evitar propagar el coronavirus, las plataformas de streaming nos han salvado en todo este tiempo. Sobre todo porque a pesar de el enorme paro en todas las producciones de cine y televisión en todo el mundo, ellos continuaron presentándonos un montón de opciones de entretenimiento para matar la cuarentena a gusto, como el caso de Amazon Prime Video.

En 2020, el servicio de Jeff Bezos nos trajo varias producciones espectaculares como The Boys, The Truth Seekers y más. Aunque hablando del contenido que llegó en específico para nuestro continente tampoco se quedó atrás, pues a lo largo de ese periodo de encierro vimos series como El Presidente, La Jauría o Pan y Circo. Sin embargo, parece que no bajarán los brazos en este sentido durante este año.

Amazon Prime Video tiene grandes planes para 2021

En un evento virtual, Jennifer Salke y James Farrell, la directora de Amazon Studios y director Internacional de Prime Originals anunciaron con bombo y platillo muchas de las series que estrenarán para Amazon Prime Video en 2021 para México y Latinoamérica. Y por supuesto que para esto armaron un evento virtual donde contaron con invitados especiales para contarnos de estos contenidos.

Los meros meros de la plataforma mencionaron que en los próximos años tienen grandes planes para esta región del continente. Para empezar, ambos dijeron que se vienen 10 y 15 producciones televisivas, además están buscando filmar 5 películas aprovechando el enorme talento local que existe, lo que quiere decir que podremos esperar un montón de opciones de entretenimiento en un futuro no tan lejano.

*Es importante decir que no mencionaron las fechas de estreno de todas estas series

Algunas series regresan a la plataforma

Después de todo esto comenzaron a soltar los títulos que llegarán pronto a Amazon Prime Video. De una vez y sin tantos rodeos, anunciaron que renovaron algunas series que han sido exitosas en la plataforma, como el caso de De Viaje con los Derbez y el Juego de las llaves, que volverán para una nueva entrega cada una. Además y hablando de Eugenio Derbez, mencionaron que le dieron luz verde a dos temporadas más de LOL: Last One Laughing.

Antes de escuchar a Eugenio platicando sobre lo que podríamos esperar de esta segunda aventura con su familia, apareció Diego Luna junto a Jennifer Salke para platicar sobre Pan y Circo. Esta fue una serie que nos sorprendió por su formato, en el que veíamos figuras y personalidades de distintos ámbitos debatiendo y compartiendo la mesa con platillos de grandes chefs mexicanos; y para no hacerles el cuento más largo, también tendrá una segunda temporada.

Nuevas historias en Prime Video

Pero quizá lo más importante que se reveló en este evento de Amazon Prime Video fueron las series recién salidas del horno que llegarán próximamente a la plataforma de streaming. Además de producciones que ya sabíamos que venían en camino, como El Internado: Las Cumbres, en específico mencionaron tres proyectos muy especiales pensados para diferentes públicos, pero seguramente a muchos les encantará.

El primero de ellos es Soldados o Zombies, la primera serie de terror producida por Prime Video para Latinoamérica. No revelaron tantos detalles como esperábamos pero el título dice mucho, ya que se centrará en la historia de un agente de la policía el cual debe resolver algunos casos donde se ven involucrados hechos que no se pueden explicar con lógica. Esta es una de las apuestas más grandes del servicio.

Por otro lado, los de Amazon Prime Video también anunciaron dos series para los amantes del futbol. La primera de ellas es un documental sobre Chivas, donde veremos el día a día del equipo mexicano dentro de los últimos torneos en los que han jugado; el otro es Maradona: Sueño Bendito, en la que llevaran hasta nuestras pantallas los altibajos del astro argentino que lamentablemente falleció en 2020 y que promete contar facetas poco conocidas de su vida.