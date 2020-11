Tomen nota: Estas son las series y películas que sólo puedes ver en Disney+

En estos tiempos de cuarentena donde la mayoría aún siguen encerrados en casa por el coronavirus, buscamos cualquier cosa en qué entretenernos. Sin embargo, las plataformas de streaming se han rifado como nunca para presentarnos series y películas que no nos cansamos de ver y producciones originales para distraernos, pero también hay algunas que hacen su entrada triunfal a nuestro país, como el caso de Disney+.

Fue en 2019 cuando la casa de Mickey Mouse anunció con bombo y platillo que lanzaría su servicio de streaming. Aquí tendremos todos sus clásicos, así como cintas de otros estudios que han comprado a lo largo de los años, como Pixar, Lucasfilm y por supuesto Marvel, y aunque la lanzaron en Estados Unidos y Europa, de este lado del mundo nos quedamos con las ganas de disfrutar desde ese momento todo el contenido que tienen para nosotros.

Disney+ llega a México

Afortunadamente este 17 de noviembre de 2020, Disney+ por fin llegará a México y Latinoamérica. Por ahí ya tenemos los precios y una oferta por lanzamiento que nadie puede dejar pasar (POR ACÁ les contamos en cuánto saldrá la plataforma), pero a pesar de que estamos emocionados por tener en un sólo lugar las películas que nos han acompañado desde nuestra infancia, para ser honestos las producciones originales también son espectaculares.

Es por eso que para prepararlos y en una de esas termine de decidir si lo contratan o no, acá les contaremos sobre algunas series y películas que solamente podrán ver en Disney+. Tomen nota para que en cuanto esté disponible el servicio sepan lo que hay y luego luego armen un maratón como se debe.

Disney

Empecemos con la casa de Mickey Mouse. Quizá el mayor atractivo para todos aquellos que buscan pagar Disney+ es tener los clásicos de la compañía, desde Blanca Nieves y los siete enanos, pasando por El Rey León hasta la más reciente de todas, Frozen II. O quizá, si son fanáticos de las películas live-action que han estrenado en los últimos años, también podrán disfrutarlas como lo hicieron en la sala de cine.

Sin embargo, también tienen otros contenidos que son interesantes y que estamos seguros que disfrutarán como cuando eran niños. Acá les van algunos, aunque también es importante recordar que el 4 de diciembre se estrenará el live-action de Mulán en exclusiva para México y Latinoamérica.

La Dama y el Vagabundo

La historia de amor entre estos dos doggos vuelve en formato live-action (porque sí, en esta ocasión sí aparecen perritos reales). Esta es una reimaginación del clásico animado de 1955, que tiene como protagonistas a una peluda de casa muy mimada y un duro pero adorable vagabundo, que se embarcan en una aventura inesperada y, a pesar de sus diferencias, se acercan y llegan a comprender el valor del hogar

Noelle

Estamos a unas cuantas semanas de Navidad, y para eso Disney tiene para nosotros Noelle, una comedia protagonizada por Anna Kendrick y Bill Hader que sin duda nos caerá como anillo al dedo para estas fechas. Esta es la historia de la hija de Santa Claus, una chica que está llena de espíritu navideño que desearía poder hacer algo “importante” como su querido hermano Nick, que tomará el relevo de su padre.

Cuando Nick está a punto de desmoronarse por la presión, Noelle le sugiere que se tome un descanso y se vaya… pero no regresa. Es por eso que nuestra protagonista debe encontrar a su hermano y traerlo de vuelta a tiempo para salvar la Navidad.

Togo

Esta es una película original protagonizada por Willem Dafoe y Julianne Nicholson. Togo está inspirada en una historia real que nadie había contado, la cual está ambientada en el invierno de 1925 y en el extraño terreno de la tundra de Alaska. Esta es una aventura espectacular que pondrá a prueba la fuerza, el coraje y la determinación de un hombre, Leonhard Seppala, y su perro de trineo querido, Togo.

Stargirl

Stargirl es una tierna y poco convencional historia de madurez, basada en la aclamada novela para jóvenes del mismo nombre que publicó el New York Times y que ha sido un éxito de ventas. En esta trama conocemos a un sencillo estudiante de secundaria que se siente inexplicablemente atraída por una nueva chica de espíritu libre, cuyas formas poco convencionales llegan para cambiar la forma en que se ven a sí mismos.

Disney Family Sundays

Esta es una serie familiar que así como lo hizo Art Attack en su momento sí, ya estamos viejos , intentará que chicos y grandes exploten su creatividad al máximo. Acá podrán hacer manualidades y toda clase de cosas relaciones con los personajes de Disney… como diría Cositas, es momento de preparar las tijeras de punta chatita.

High School Musical: El musical: La serie

Una de las joyas de la corona de Disney Channel fue High School Musical, esa trilogía de películas que nos presentó a caras nuevas como Zac Efron, Vanessa Hudgens y Ashley Tisdale. Pero en esta ocasión, vuelve con una serie de 10 episodios ambientada en la vida real de East High, donde se filmó la película original.

En esta ocasión seguiremos a un grupo de estudiantes en la cuenta regresiva para la noche de apertura de la primera producción de su escuela, High School Musical. Con meta referencias y algunos elementos de estilo documental, veremos una nueva versión de esta cinta que se estrenó hace 15 años… ¿pueden creerlo?

Sociedad Secreta de Hijos Reales

Esta es una emocionante película que combina el encanto de la realeza con las aventuras llenas de acción de los superhéroes en entrenamiento, de la directora Anna Mastro y basada en una historia de Alex Litvak, Andrew Green y Austin Winsberg. En Sociedad Secreta de Hijos Reales, veremos a un grupo de jóvenes intentando ganarse un lugar dentro de la élite de los supers e intentando seguir el legado de sus padres, pero si de algo estamos seguros es que ellos mo son los herederos, pero están destinados a proteger el trono.

Hamilton

Esta es la película del exitoso musical de Broadway creado por Lin Manuel-Miranda. Hamilton es la historia de América de antes, contada por la América ahora. Con una partitura que mezcla hip-hop, jazz, R&B y Broadway, esta puesta en escena ha tomado la historia del padre fundador de Estados Unidos, Alexander Hamilton, y ha creado un momento revolucionario en el teatro, un musical que ha tenido un profundo impacto en la cultura, la política y la educación.

Artemis Fowl

Originalmente, esta película protagonizada por Colin Farrell, Judi Dench y Josh Gad se estrenaría en cines a mediados de marzo de 2020 pero como ya lo sabemos, el coronavirus hizo de las suyas y su estreno fue exclusivo de Disney+. Esta cinta cuenta la historia de Artemis Fowl, que con el fin de rescatar a su padre criminal y restaurar la fortuna de la familia, junto a su fiel siervo y guardaespaldas buscan la existencia de las hadas (creyendo que tienen una conexión con su padre) con la esperanza de robarles.

Pixar

La empresa de animación creada es parte de Disney, y podríamos considerarlos como uno de los grandes hermanos de Mickey Mouse y compañía, gracias a películas entrañables como Toy Story, Monsters Inc., Los Increíbles, Buscando a Nemo y muchas más. Y por supuesto que las veremos todas y cada una de ellas una vez que estén en la plataforma, pero también son sinónimo de creatividad y eso lo explotarán al máximo en Disney+.

*Cabe aclarar que en el servicio también se estrenará el 25 de diciembre Soul, la nueva cinta de Pixar protagonizada por Jamie Foxx, Tina Fey, Questlove y más.

Forky Pregunta

Esta sin duda será una de las favoritas de los más pequeños, porque es la serie en la que el popular tenedor/cuchara que conocimos en Toy Story 4 se cuestiona un montón de cosas filosóficas sobre su nueva vida como juguete y en general. Pero también, Forky ayudará a los niños a resolver algunas dudas que quizá tengan.

Pixar en la vida real

Este es un programa estilo cámara oculta con el que buscan capturar las reacciones de la gente a la hora de encontrarse con los personajes de Pixar. Y es que imagínense, andar por la calle y de repente ver a Wall-E o hangear un ratito con Russel, el niño explorador de Up, sin duda sería una experiencia que cualquier fan de todas esas historias desearía vivir al menos una vez.

SparkShorts

Si algo caracteriza a Pixar son los maravillosos cortos que vemos justo antes de cada una de sus películas. Y en SparkShorts tenemos un espacio dedicado a buscar nuevos talentos en animación, dándole chance a los jóvenes de presentar sus propuestas frente a una enorme audiencia. De aquí han salido historias increíbles como Out, que mostró al primer personaje abiertamente gay de la compañía.

Marvel

Desde que Disney compró a Marvel Studios en 2013, la empresa ha tenido grandes planes para todos estos superhéroes y en Disney+ no será la excepción. Cuando anunciaron que lanzarían la plataforma, además de mencionar que veremos todas las películas del MCU, también dieron la noticia de que algunas series originales llegarían en exclusiva, y aunque aún no se estrena ninguna y vienen en puerta otras más, la verdad es que nos emocionan los proyectos que tienen planeados.

WandaVision

En esta serie –la primera de Marvel en la plataforma– tendremos de regreso a Elizabeth Olsen y Paul Bettany para interpretar a Scarlet Witch y Vision. Y a juzgar por lo que nos mostraron en el tráiler, no será la típica historia de superhéroes, pues esta parejita al parecer llevará una vida normal, alejados de los villanos y sobre todo de salvar al mundo. Pero uno nunca sabe, porque quizá se encuentren un peligro mientras intentan vivir en los suburbios.

Falcon y el Soldado del Invierno

De esta serie aún no tenemos un tráiler o las primeras imágenes. Lo único que Disney ha dicho es que veremos reunidos a Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) y Bucky Barnes/El Soldado del Invierno (Sebastian Stan) después de los eventos de Avengers: Endgame, en una aventura global que pondrá a prueba sus habilidades y su paciencia.

Marvel 616

Marvel 616 es una antología de ocho episodios, donde los espectadores tendrán una mirada más cercana al mundo creativo de Marvel. Esta serie explora el rico legado de personajes, creadores y narraciones del estudio, a través de aquellas personas que estuvieron escribiendo estas historias. Además cubrirán temas que incluyen a los artistas de la empresa de todo el mundo, las mujeres pioneras de Marvel Comics, personajes “olvidados” y mucho más.

Loki

Al igual que la producción protagonizada por El Soldado del Invierno y Falcon, esta será una nueva serie en la que Tom Hiddleston retoma su papel de Loki, el hermano adoptado y, a menudo, el enemigo del buen Thor. La historia también tiene lugar después de todo lo que sucedió en la última cinta donde vimos a Capitán América y Iron Man.

Star Wars

Por último pero no menos importante, tenemos una de las franquicias más recientes de Disney, la saga creada por George Lucas. En este lugar tendremos la trilogía original, las precuelas y todas las nuevas cintas que dirigieron J.J. Abrams y Rian Johnson. Pero también tienen un par de series originales muy fuertes que están sacando la casta por Disney+, y que por supuesto nos morimos por ver cuando llegue el 17 de noviembre.

The Mandalorian – Temporadas 1 y 2

Esta es la verdadera razón por la que muchos quieren contratar el servicio, y no los juzgamos pues The Mandalorian llegó para refrescar el enorme universo de Star Wars. La serie creada por Jon Favreau y que fue nominada a 15 premios Emmy este 2020, tiene lugar después de la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden, cinco años después de los acontecimientos narrados en Return of the Jedi.

Acá seguimos a un pistolero solitario en los confines de la galaxia, lejos de la autoridad de la Nueva República y que en su camino se encuentra a un pequeño muy valioso, The Child (o Baby Yoda para los cuates). El pasado 30 de octubre se estrenaron los primeros episodios de la segunda temporada, así que estamos ansiosos por ver oficialmente las nuevas aventuras de estos personajazos.

Star Wars: The Clone Wars

Sin duda, una de las series animadas más importantes de Star Wars fue The Clone Wars, que nos contaba qué era lo que pasaba entre el episodio II y el III. Sin embargo, nunca llegó a una conclusión como tal, pero Disney la rescató y trajo de vuelta para cerrarla como se merece, con una última temporada donde sabremos qué fue lo que pasó con la jedi Ahsoka Tano después de la Orden 66 y los acontecimientos que llevaron a Revenge of the Sith.