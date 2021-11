¿Y Tobey? Así reaccionó internet al nuevo tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’

¡Ya llegó, ya está aquí! Malditas ansias y mendiga espera que se hizo eterna, pero por fin se dejó caer el segundo tráiler de Spider-Man: No Way Home. Los últimos días han sido de pura especulación, nervios, rumores y tantas cosas que ya no sabíamos en qué pensar, pero por fortuna ya nos quitamos ciertas dudas.

Ustedes seguro ya lo vieron porque pues prácticamente el lanzamiento del nuevo avance no dejó de estar en tendencias en las últimas semanas. Y bueno, con todo lo épico que nos acaban de mostrar los de Sony y Marvel, era inevitable que la redes reaccionaran. ¡Pura emoción!

Por fin llegó el segundo tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’

La espera terminó y ya estamos casi del otro lado. El segundo tráiler de Spider-Man: No Way Home ya salió y aunque no aparecieron ni Tobey Maguire ni Andrew Garfield (quien por cierto insiste en que no aparecerá), lo cierto es que sí hubo muchas cosas épicas.

El Duende Verde reaparece con la voz del buen Willem Dafoe, Alfred Molina intercambia diálogos con Holland, pero le dice que “tú no eres Peter Parker” y eso ya nos tiene bastante conmocionados porque efectivamente, él podría recordar la cara de Maguire detrás de la máscara del arácnido. Electro, Sandman y el Lagarto otra vez aparecen y santo cielo, la que se le armará al Spidey del MCU.

POR ACÁ les mostramos el tráiler para que lo vean su es que todavía no le entran.

Y así reaccionó el internet

Como dijimos, el internet estaba convulsionado totalmente desde hace semanas y en redes sociales, Spider-Man: No Way Home no dejó de estar en tendencias. Y pues como algunos ya esperaban, nos quedamos con las ganas de ver a Tobey Maguire y Andrew Garfield en lo que podría ser su regreso.

Pero bueno, al menos pudimos ver por fin al cartelazo de enemigos que podrán en aprietos a Tom Holland y eso, deben admitirlo, no defraudo. Pues bueno, así reaccionaron las redes sociales al tráiler. A ustedes, ¿qué les pareció?