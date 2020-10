Que siempre no: Tatiana Maslany dice que no será la protagonista de ‘She-Hulk’

Oh quela… ya nos habíamos emocionado. Puede que en estos momentos Hollywood poco a poco esté regresando a la ‘normalidad’, pero mientras se reanudan las grabaciones y series han aparecido un montón de noticias que nos han dejado con el ojo cuadrado. Para ser específicos, Disney tiene en puerta proyectos muy interesantes para la televisión y uno de ellos es She-Hulk, una nueva superheroína que aún no sabemos quién le dará vida.

Como recordarán, la casa de Mickey Mouse anunció esta producción durante la convención D23 del año pasado. En aquel momento lo único que nos mostraron fue el logo oficial y que se estrenará en Disney+, y no dieron más detalles sobre quien sería la protagonista que encarnaría a este nuevo personaje en el universo de Marvel, hasta hace unos días cuando un par de rumores aparecieron en internet que señalaban que ya se habrían decidido por una actriz.

El puesto de ‘She-Hulk’ sigue vacante

A inicios de septiembre cuando varios medios reportaron que Tatiana Maslany –a quien hemos visto en series como Orphan Black– sería la encargada de heredar el manto de She-Hulk. Aunque hubo opiniones divididas, al conocerse esta noticia la gran mayoría de los fans que esperan esta serie se emocionaron, pero ahora ella misma se encargó de romper las ilusiones de todos porque dice que no tiene que ver con este personaje.

Resulta que Tatiana tuvo una entrevista recientemente con Regina Leader-Post, y en ella fue inevitable no preguntarle sobre todo esto. El entrevistado le dijo que sería fantástico que ella interpretara esta versión de Jennifer Walter, pero Maslany contestó y dijo que nada de lo que apareció en internet es real, además no tiene ni idea de cómo se ha extendido la noticia hasta ahora y rápidamente pero negó con vehemencia los reportajes.

Sí le gustaría… pero no hay nada concreto

Tatiana Maslany fue tajante al negar su participación en la producción de She-Hulk, aunque dice que sí estuvo en pláticas para interpretar a este personaje en la pantalla chica: “Eso no es algo real y es como un comunicado de prensa que se ha salido de control. No lo es. Estuve conectada a estas cosas (la serie) en el pasado y la prensa se ha puesto al corriente, pero no es realmente una cosa, desafortunadamente”.

Y sí, cortó las ilusiones de muchos pero, ¿será que quizá la actriz nos está engañando? Recordemos que Marvel tiene fama de hacer esta clase de cosas, lo mismo sucedió cuando Paul Rudd negó en repetidas ocasiones que sería Ant-Man y véanlo ahora… con dos películas en solitario y siendo protagonista junto a los Avengers.

A los miembros del MCU no se les permite hablar sobre sus papeles hasta que Marvel los haya confirmado, y aún no lo han hecho con Maslany pero… si no es ella, ¿qué otra actriz les gustaría que interpretara a She-Hulk?