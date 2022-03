Es oficial: ‘The Walking Dead’ tendrá un spin-off llamado ‘Isle Of The Dead’ (y de esto tratará)

La franquicia de The Walking Dead en la televisión se ha convertido en una de las más exitosas y extensas de la historia del entretenimiento… y bueno, su legado continuará con una historia derivada. Este lunes 7 de marzo, se anunció de manera oficial un spin-off que llevará por nombre Isle Of The Dead.

Esta nueva entrega verá el regreso de Jeffrey Dean Morgan y Lauren Cohan para hacerla de protagonistas, además de que verá la luz en el 2023. ¿De qué tratará y qué tanto se sabe sobre este proyecto? Por acá les contamos qué onda y toda la cosa.

‘Isle Of The Dead’, el nuevo spin-off de ‘The Walking Dead’

The Walking Dead lleva más de 10 años al aire y sin duda, ha abierto un universo de posibilidades en lo que se refiere a su historia. Con esto, nos referimos no solo a sus 11 temporadas, sino también a las diversas series derivadas que se han establecido como Fear The Walking Dead o una próxima entrega con los personajes de Daryl y Carol como estelares… y ahí no acaba la cosa.

Como dijimos arriba, la cadena AMC recién confirmó que ya trabajan en otra historia a manera de spin-off que llevará por nombre Isle Of The Dead. De acuerdo con The Hollywood Reporter, será una miniserie de apenas seis episodios enfocados en Negan (Jeffrey Dean Morgan) y Maggie (Lauren Cohan) como protagonistas.

¿Y cuál será la misión? Según esto, el nuevo spin-off de The Walking Dead nos mostrará a la pareja llegando a una Manhattan evidentemente post-apocalíptica y en ruinas. Pero la infestación de los ‘no-muertos’ no será el único problema ya que los pocos sobrevivientes de ese lugar establecen sus propias dinámicas de convivencia un tanto turbias. Oficialmente, esta serie llegará en el 2023, pero aún no hay una fecha concreta para su estreno. Andaremos atentos a lo que se anuncie.

La historia expandida de la franquicia

Con el anuncio oficial de Isle Of The Dead, la franquicia The Walking Dead tiene en su haber cinco spin-offs que siguen expandiendo el universo de la trama más allá de su argumento central, el cual concluirá con la temporada 11 de la serie original en este 2022.

Al momento, otras series derivadas como Fear The Walking Dead todavía tiene bastante techo pues esta última recién se renovó para una séptima temporada. Por ahí, también ya está en marcha Tales of the Walking Dead que apenas comenzó su proceso de castings según diversos medios, mientras que a finales del 2021 terminó World Beyond que solo se planeó para ofrecer dos temporadas.

Pues bien, los siguientes proyectos parecen ser la ya mencionada Tales of the Walking Dead, Isle Of The Dead y la serie basada en Daryl (Norman Reedus) y Carol (Melissa McBride) que aún no tiene nombre ni muchos detalles revelados. Así que, fans, aunque la original se termina, aún hay muchas partes de la historia por conocer. ¿Emocionados? Mientras aguantamos más detalles, chequen a continuación el antes y después de algunos protagonistas de la serie: