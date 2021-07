Todo lo que sabemos sobre ‘The Continental’, la serie precuela de ‘John Wick’

De un rato para acá, hemos visto cómo varias franquicias hollywoodenses toman la decisión de ampliar sus historias para abrirle paso a nuevos universos cinematográficos. En ese sentido, el estudio Lionsgate tiene planes bastante interesantes para darle a forma a otra aventura vinculada a la trama de John Wick.

En esta ocasión, hablamos de The Continental, la serie que servirá como precuela del argumento principal de las películas protagonizadas por Keanu Reeves. Recientemente se dieron más detalles sobre cómo se abordará la producción y otras cosillas más que vale la pena recapitular.

‘The Continental’ será una mini serie

John Wick conoce bien cómo se manejan los mafiosos y los asesinos a sueldo más peligrosos del mundo. Él sabe que todos esos desquiciados sujetos se refugian constantemente en el famoso Hotel Continental, el lugar del que nunca debes romper las reglas porque te costaría la vida. Entonces, la pregunta para los fans más acérrimos es, ¿alguna vez se imaginaron cómo y por qué se estableció ese lugar?

Pues bien, ese cuestionamiento se responderá cuando Lionsgate estrene en el futuro The Continental, una serie que, como dijimos, servirá como precuela de la trama original de la franquicia John Wick. De acuerdo con The Hollywood Reporter, la historia se ubicará 40 años antes de los acontecimientos de los largometrajes y tendrá como personaje principal al joven Winston (interpretado en las entregas cinematográficas por Ian McShane), quien en el futuro se convertirá en el influyente dueño de dicho hotel neoyorquino.

En detalles más generales, se explica que en esta entrega televisiva nos explicará cómo ese muchacho y otras personas se juntaron para fundar el refugio donde las personas más letales jamás conocidas, suelen hospedarse. Además, el argumento estará ambientado en la ciudad de Nueva York de la década de los 70.

Al principio, Lionsgate tenía pensado en que este sería un show televisivo más extenso, pero tal como lo informa THR, se ha decidido que solo sea una mini serie de tres capítulos de aproximadamente 90 minutos cada uno. Por otro lado, las fuentes cercanas a los desarrolladores indican que Lionsgate destinará un presupuesto de 20 millones de dólares para su producción.

En los recientes días, se dio a conocer que Albert Hughes (Menace II Society y The Book Of Eli) será el encargado de dirigir el primer y el tercer capítulo de la serie, aunque no se ha revelado quién hará lo propio con el segundo. Este contenido, se dice, arribará a la plataforma de streaming de Starz, pero no se ha delineado cuándo comenzaría rodaje ni una fecha tentativa de lanzamiento.

‘John Wick’, sus futuras películas y otros spin-offs

El reciente anuncio de The Continental llega luego de que en junio pasado se revelara que Bill Skarsgard (IT) se encontraba en pláticas para aparecer en la cuarta parte de John Wick. Aunque no se sabe qué papel interpretaría, se dice por ahí que podría ser uno de los enemigos del llamado “Baba Yaga”. Esta cinta está programada para estrenase el 27 de mayo de 2022 y ya se está rodando a la par de la quinta entrega.

Por otra parte, en 2020 se informó que Lionsgate ya estaba desarrollando Ballerina, otro spin-off derivado de las cintas protagonizadas por Keanu Reeves. Este largometraje tendrá como director a Len Wiseman y se centrará en una de las bailarinas de la Ruska Roma que aparecen en John Wick: Parabellum, quien busca venganza de aquellos que asesinaron a su familia.