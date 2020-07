¡Están de vuelta! Checa el tráiler de la segunda temporada de ‘The Umbrella Academy’

Parece que Netflix no dejará de sorprendernos, pues a pesar de que la pandemia del coronavirus detuvo la gran mayoría de sus producciones, aún tienen un montón de estrenos bajo la manga para entretenernos en estos días donde la gran mayoría seguimos en cuarentena. Y sin duda una de las historias que muchos queríamos volver a ver era The Umbrella Academy.

Desde que la adaptación del cómic homónimo de Gerard Way (sí, el mismo que rockea con My Chemical Romance) llegó a la plataforma, se convirtió en un verdadero éxito, siendo una de las series más vistas en todo 2019. Así que no era sorpresa que el gigante del streaming tuviera en mente una segunda temporada donde pudiéramos ver de nuevo a los hermanos Hargreeves en acción.

También puedes leer: NETFLIX REVELA LA FECHA DE ESTRENO DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE ‘THE UMBRELLA ACADEMY’

Poco a poco, Netflix nos fue mostrando uno que otro vistazo sobre esta nueva entrega, revelándonos la fecha oficial de estreno y hasta algunas imágenes que solamente nos dieron ganas de que llegara en ese momento The Umbrella Academy a la plataforma. Pero los detalles más grandes selos guardaron para el tráiler oficial que estrenaron este 8 de julio.

¿Y de qué va esta segunda temporada?

Como recordarán, la primera temporada de The Umbrella Academy concluyó cuando Vanya provoca un apocalipsis en 2019. Tras este suceso, cada uno de los hermano termina en distintas líneas temporales pero dentro de Dallas, Texas, desde 1960 en adelante. Esta peculiar familia no descansa y siempre tienen que luchar para evitar que alguien destruya al mundo, y esta no será la excepción.

En tráiler vemos de nuevo a Diego, Luther, Allison, Vanya, Klaus, Ben y Cinco. Este último tomará un rol aún más importante pues después de quedar atrapado en 1963 y con el asesinato en puerta del presidente John F. Kennedy –el cual parece ser el inicio de un nuevo apocalipsis– deberá reunir al equipo completo para así tratar de salvar una vez más este planeta.

También puedes leer: CHECA EN EXCLUSIVA LAS PRIMERAS IMÁGENES DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE ‘THE UMBRELLA ACADEMY’

Pero como lo sabrán, las cosas no serán nada sencillas para los protagonistas de The Umbrella Academy, pues en el camino además de lidiar con sus diferencias, tendrán que luchar contra una extraña orden que está buscando a toda costa acabar con el mundo. Con un toque de comedia y sobre todo mucha acción, esta serie parece que quiere volver a romperla en 2020 y las verdad es que tienen armas para hacerlo.

Pero mejor no les contamos más, chequen a continuación el impresionante tráiler de la segunda temporada de The Umbrella Academy, que se estrenará el próximo 31 de julio a través de Netflix.