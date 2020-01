¡El tráiler sobre el documental del asesino de la NFL, Aaron Hernandez, te dará escalofríos!

Las historias de violencia no son ajenas a la historia del Fútbol Americano – desde casos de violencia doméstica y familiar, hasta casos de asesinato como el de O.J. Simpson. Sin embargo, en 127 años de existir, ninguno ha sido algo parecido al de Aaron Hernandez. Es por esto, que su historia será inmortalizada por Netflix en el documental con un nuevo tráiler Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez.

Hernandez era un jugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra durante tres temporadas antes de ser arrestado y condenado por el asesinato de Odin Lloyd en 2013. Lloyd tenía 27 años y salía con la hermana de Hernandez cuando le disparó en un parque industrial en Massachusetts el 17 de junio de 2013. Hernández y otros dos sujetos fueron arrestados y acusados ​​nueve días después. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Hernandez fue encontrado muerto en su celda en 2017, mientras esperaba para apelar su condena, y solo cinco días después de ser declarado inocente de los asesinatos de otros dos hombres.

“Al parecer, nadie ha matado a dos personas y luego haber jugado una temporada completa como atleta profesional”, dice una voz en off al comienzo del tráiler de la serie. Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez, es una producción del estudio detrás de Making a Murderer y Evil Genius de Netflix. El documental analiza el desarrollo psicológico, la tensión en Hernández, y los factores contribuyentes que podrían haberlo llevado a asesinar a Lloyd.

Las personas que lo conocieron, se refieren a él en las entrevistas como una “bomba de tiempo”. Hablan sobre su adicción a las drogas, el uso de armas y explosiones violentas. En una escalofriante grabación de una llamada telefónica, aparentemente con su madre, se puede escuchar a Hernández decir: “Yo era el niño más feliz del mundo y me arruinaste”.

Aaron Herandez fue un jugador estrella en la Universidad de Florida, ingresó al draft de la NFL en 2010 y firmó con los Patriotas. Increíblemente, en medio de todos estos problemas, en 2012 firmó una extensión de contrato de cinco años por $ 39.5 millones con el equipo.