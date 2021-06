Con invitados de lujo: Checa el tráiler de ‘Watch the Sound’, la serie de Mark Ronson en Apple TV+

No nos queda la menor duda de que Mark Ronson es una de las figuras más importantes dentro de la industria musical. Su carrera es espectacular, no importa si es como solista, DJ, compositor y productor, todo lo que toca lo convierte en oro, en un hit seguro y lo respaldan grandes nombres tan diversos como Amy Winehouse, Adele, Duran Duran, Paul McCartney, Lady Gaga, Queens of the Stone Age, Tame Impala y muchos más.

Sin embargo, siempre es interesante conocer ese lado creativo que muchas veces no vemos de los músicos que admiramos. Sobre todo de Ronson, porque a estas alturas no entendemos al 100 de dónde sale el ingenio y las motivaciones para crear canciones exitosas. Pero eso está a punto de cambiar porque que muy pronto, podremos clavarnos con Mark en su proceso creativo y en lo importante que es para él y otros artistas el sonido.

Mark Ronson llega a Apple TV+ con ‘Watch the Sound’

Resulta que en unas cuantas semanas llegará a Apple TV+ una serie documental que todos los melómanos amarán, Watch The Sound. En ella podremos aventurarnos junto a Mark Ronson para explorar el origen del sonido y todo ese equipo que a lo largo de los años le ha servido a los artistas para componer sus rolas. Aunque bajita la mano, también se centra en la creación musical y de qué manera logran crear melodías épicas.

“Siempre me ha obsesionado cómo suenan las cosas. Es la diferencia entre una gran canción y una grabación icónica. El sonido importa, y cuando empecé me preguntaba: ‘¿Cómo lo han hecho?”, dice Ronson en el tráiler de apenas unos minutos. En cada uno de los seis episodios, el productor explorará la tecnología que ha dado forma a la música tal y como la conocemos y al final creará una rola. Eso sí, cabe aclarar que en este viaje no estará solo.

Como ya lo mencionábamos antes, Mark Ronson ha trabajado con puro peso pesado de la industria, y en Watch the Sound lo acompañarán: Paul McCartney, Gary Numan, Andy Taylor de Duran Duran, Mike D y Ad-Rock de los Beastie Boys, Dave Grohl, Josh Homme, Kevin Parker, Ezra Koenig de Vampire Weekend, Santigold, Charli XCX, Denzel Curry, Angel Olsen, Jónsi de Sigur Rós, Questlove de The Roots Sean Ono Lennon y muchos más.

Watch the Sound, la nueva serie de Mark Ronson en Apple TV+ estará disponible y en exclusiva a partir del 30 de julio. Pero mientras esperamos a que llegue esta serie que los fanáticos de la música no se pueden perder, a continuación les dejamos el emocionante tráiler: