Por fin llegó ‘WandaVision’ a Disney+ y el internet está sacando sus propias teorías

Dicen por ahí que no hay plazo que no se cumpla y después de muchísima espera, por fin está disponible en Disney+ los primeros dos episodios de WandaVision. Esta serie, además de mostrarnos una faceta completamente diferente de estos superhéroes, intentará plantear un nuevo camino para el MCU, pues no solamente tendrá repercusiones en las series de televisión, también en lo que veremos en la gran pantalla en un futuro.

Desde que la casa de Mickey Mouse anunció en la D23 de 2019 que estaba trabajando en este proyecto, los fans de Marvel se volvieron locos. Para empezar porque se trataba del regreso de Elizabeth Olsen y Paul Bettany a este universo para interpretar a Wanda Maximoff y Vision después de las últimas cintas de Avengers, pero también había expectativa alrededor de la producción porque presentarían una historia muy interesante alrededor de estos personajes.

‘WandaVision’ será algo completamente diferente a lo que hemos visto

En WandaVision, nuestros protagonistas parecen estar recuperándose de todos los sucesos de Endgame y la Saga del Infinito. En la serie, Scarlet Witch y Vision parece que están viviendo la vida suburbana ideal y el verdadero sueño americano en la ciudad de Westview, tratando de ocultar sus poderes. Todo lo vemos a través del formato de sitcom estadounidense, dándole un toque refrescante al género de superhéroes.

Sin embargo, a medida que la pareja comienza a entrar en nuevas décadas y se encuentran con estereotipos televisivos, la pareja sospecha que las cosas no son lo que parecen y como siempre, hay un peligro eminente alrededor de ellos. Además de seguir la relación entre ambos, a lo largo de los nueve episodios de esta temporada también conoceremos a otros personajes que prometen ser importantes no solo para la historia, también en el futuro del MCU.

Eso es lo único que sabemos por los tráiler y avances que hemos visto en los últimos meses, pero si quieren conocer más detalles sobre WandaVision y qué es lo que podemos esperar de esta enorme producción tan ambiciosa, les recomendamos que chequen la plática que tuvimos con Paul Bettany, Elizabeth Olsen, así como el director y parte del elenco de la serie. Se las dejamos a continuación para que no se la pierdan.

El internet se está armando sus propias teorías sobre la historia

Desde la madrugada de este 15 de enero, todos los clavados con Marvel no pudieron dormir de la emoción pensando que en cualquier momento estarían disponibles los primeros episodios de WandaVision. De hecho y como suele sucede en esta clase de estrenos, muchos decidieron desvelarse y ser los primeros en ver las nuevas aventuras de estos personajazos, aunque lo que más llamó la atención es que existen muchas teorías sobre la serie.

Algunas descabelladas, otras con un poco más de sentido, el chiste es que en redes sociales dejaron volar su imaginación para pensar qué es lo que pasará con la pareja. Sin embargo, y porque nunca pueden faltar, también aparecieron los maravillosos memes que sin duda acompañan muy bien todos sus pensamientos. Pero mejor no les contamos más, chequen a continuación las mejores reacciones y memes al estreno de WandaVision.

