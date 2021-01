El 15 de enero llegará en exclusiva a Disney+, la primera serie original de Marvel bajo el título de WandaVision. Sin duda, ha sido una de las series más esperadas desde que se anunció a mediados de 2019 con un montón de títulos que complementarán al MCU como la serie de Loki o The Falcon and the Winter Soldier, entre otras.

Las expectativas con WandaVision son enormes, pues pone al centro de su historia a Wanda Maximoff, uno de los personajes más poderosos del universo de Marvel tanto en el cómic como en el cine, y desde luego a Vision, quien murió en Avengers: Infinity War cuando Thanos reúne todas las gemas del Infinito para dar el chasquido.

Mientras más se acerca el estreno, más dudas surgen sobre la historia que veremos en la serie, en cuál de todos los cómics sobre Wanda y Vision está basado (cof cof House of M es el favorito), por qué Vision está “vivo” y/o quiénes son aquellos que parecen estar detrás de toda esta fantasía sitcom que se ha visto en los avances…

Por eso, acá les tenemos una guía que podrían ayudarles a entender un poco de qué va WandaVision, cuál es su relación con el futuro del MCU y cómo diablo se conecta con la próxima cinta de Doctor Strange.

WandaVision

WandaVision es al primera producción de Marvel que veremos después de Avengers: Endgame de 2019. En teoría, se habría estrenado ya Black Widow y The Eternals, pero la pandemia suspendió el lanzamiento, por lo que esta serie nos permitirá entrar de lleno en la nueva fase de MCU.

Aquí vemos a Wanda y Vision como una pareja perfecta de la televisión. WandaVision explorará distintas décadas a través de una misma historia contada desde el formato de una sitcom. Por lo que arranca con los 50 al mero estilo de I Love Lucy. Luego, da un salto en la década de los 60 con una narrativa similar a Mi bella genio, Bewitched o The Dick Van Dyke Show.

Wanda y Vision se involucran con distintos personajes que se repiten a través de las décadas, pero conforme va pasando el tiempo, se revela quiénes son realmente o qué hacen ahí. En resumen, en cada episodio (en total son 6), veremos la dinámica de una vida “común” entre los protagonistas, pero con la idea de que todo se trata de una fantasía.

Y aquí es donde está la pregunta del millón: ¿WandaVision es una proyección mental de Wanda o alguien la tiene controlada para que piense que todo esto es una realidad?

House of M

Mucho se ha hablado de las influencias de cómics para WandaVision. En distintas entrevistas, Olsen ha dicho que decidió interpretar a Wanda a partir de los cómics que Kevin Feige le mostró sobre este personaje. Algunos de ellos, son la base para la historia que veremos en esta serie.

No se ha revelado nada sobre esto, pero muchos le apuestan –y nos incluimos– a que el principal es House of M en el que Wanda tiene una crisis (pierde a sus hijos) y proyecta distintas realidades que alteran todo y en la que principalmente, los mutantes son los que dominan el mundo.

Debido a la premisa principal de que la Bruja Escarlata perdió el control de su mente, es que se ha dicho que WandaVision toma como base esta historia. Sólo que la serie, a diferencia del cómic, presenta a Wanda y Vision como un matrimonio feliz dentro de una falsa realidad que emula las sitcom más populares desde los 50 hasta ahora.

Sólo que echándole un ojo a los dos avances oficiales que hay de la serie, podemos ver un detalle más que nos hace pensar que House of M no es el único cómic, o bien, habrá algo más detrás que combinará todas las historias. Y eso es la presencia de S.W.O.R.D.

¿Qué es S.W.O.R.D.?

En los dos tráilers que ha liberado Disney+, se pueden ver algunas pistas de que S.W.O.R.D. formará parte de esta historia. Para los que no están familiarizados, S.W.O.R.D. significa Sentient World Observation and Response Department.

En resumen, es el S.H.I.E.L.D. pero que se encarga de cuidar la Tierra y a los humanos de las amenazas que vengan de otros planetas, galaxias y cualquier parte del universo. S.W.O.R.D. tiene el objetivo de proteger al planeta de amenazas alienígenas de las que los humanos no tienen ni idea o no están preparados para enfrentar.

Esta agencia paralela, está ubicada en una estación espacial conocida como Peak, y está dirigida por Abigail Brand, una mutante. Ahora bien. En el MCU no hemos vista nada de S.W.O.R.D., pero los primeros guiños a esta parte de Marvel están en Captain Marvel de 2019, en donde conocimos a los skrulls y su necesidad de encontrar un nuevo lugar para vivir.

Aquí es donde se puede ubicar, en teoría, la primer referencia de S.W.O.R.D., o bien, si este no es el caso, podría ser con los eventos de The Avengers en donde hubo una invasión de seres de otro planeta que destruyeron Nueva York. Desde aquí, como sabemos, Tony Stark se obsesiona con la idea de proteger la Tierra con una especie de escudo que da como resultado lo que vemos en Age of Ultron.

Monica Rambeau en WandaVision

Ahora bien. ¿Cómo sabemos que S.W.O.R.D. forma parte de WandaVision? El símbolo de esta agencia, es un círculo con una espada, y se puede ver en algunas ocasiones en los avances de la serie: collares, trajes, y más. Algunas imágenes que se filtraron durante la filmación de la serie, revelaron que un personaje clave podía formar parte de esta agencia.

Se trata de Monica Rambeau interpretada por Teyonah Parris… Sí, Monica es la hija de Maria Rambeau, la mejor amiga de Carol Danvers y una de las mejores pilotos. Como recordamos, en Captain Marvel, Monica dice que quiere ser como su tía, y Nick Fury le dice que un día lo logrará…

Por lo que tiene sentido que se una a S.W.O.R.D. y se involucre, de este modo, con los eventos de WandaVision. Cabe decir que en algunos cómics, Monica Rambeau se hace llamar Captain Marvel y tiene poderes interesantes como la capacidad de convertirse en distintas formas de energía. ¿Veremos esto en la serie?, ¿Monica forma parte de S.W.O.R.D.?

Sin embargo, la pregunta más importante ahora es: ¿cómo S.W.O.R.D. interactúa, en ese caso, con Doctor Strange in the Multiverse of Madness? El título de esta película, quizá, sea la clave. Lo que se puede ver hasta ahora en los avances de la serie de Disney+, más la idea de que está basada en House of M, nos lleva una palabra: locura.

¿Las distintas realidades que ha creado Wanda llegarán a impactar el multiverso que se prevé en Doctor Strange? Al final del segundo tráiler, se puede ver la Gema de la Mente, la color amarillo, que tenía Vision pegada a la frente y que sólo Wanda podría destruir… ¿será acaso esta la razón por la que S.W.O.R.D. aparece en esta historia?

Nuestra primera teoría

Wanda es controlada por S.W.O.R.D. creando una simulación para que piense que Vision está vivo. Sin embargo, en sus proyecciones pierde a sus gemelos (Billy y Tommy), y todo se sale de control, lo que deriva en los eventos que veremos en Doctor Strange 2 a partir de las proyecciones y la forma en que altera la realidad de todos con su poder.