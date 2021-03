Warner Bros. podría dejar de estrenar sus cintas en cines y HBO Max

La industria cinematográfica fue una de las más afectadas cuando el coronavirus. Con una situación intermitente y a falta de salas de cine para proyectar sus películas, algunas empresas más importantes de Hollywood decidieron estrenar simultáneamente y a nivel mundial las cintas más relevantes del año pasado y este 2021 en sus plataformas de streaming y complejos, y Warner Bros. fueron los primeros en tomar este paso un tanto a

A finales de 2020, la empresa anunció este movimiento que por supuesto que sorprendió a muchos. Desde entonces, los usuarios de HBO Max han visto en el servicio títulos como The Witches, Wonder Woman 1984, The Little Things, Judas and the Black Messiah, Tom and Jerry y recientemente Godzilla vs. Kong. Sin embargo, parece que este modelo no durará para siempre, pues todo indica que para 2022 este plan podría desaparecer.

Warner Bros. podría detener su plan de estrenos

Resulta que hace unos días, Deadline informó que Warner Bros. Pictures presuntamente llegó a un acuerdo con la cadena de cines Regal en Estados Unidos para darles una ventana de exclusividad de 45 días para proyectar las nuevos películas antes de que se estrenen en HBO Max. Para que se den una idea de esto, antes de la pandemia las salas tenían hasta 90 días para mostrar todas estas cintas y más tarde las agregaban a la plataforma de streaming.

Esto se aleja de la estrategia que la compañía tenía para este 2021, aunque también demuestra la situación actual de la industria. En aquel momento, tenía sentido que recurrieran a HBO Max, para lanzar estos títulos debido en gran parte a la incertidumbre de la apertura de los cines durante la pandemia de coronavirus. Ahora, a medida que los países comienzan a controlar los casos de COVID-19, parece que Warner vuelve a sentirse cómodo con que sus películas lleguen a los cines.

¿Qué pasará en México?

Cabe aclarar que este acuerdo de Warner Bros. únicamente es válido en Estados Unidos, y parece que no afectará el estreno de películas muy esperadas por millones de personas en todo el mundo, como Mortal Kombat, Dune, The Matrix 4 y Space Jam: A New Legacy. Sin embargo, con esta noticia nos surgió una enorme dude, ¿qué pasará con México? ¿También se cancelará este modelo para nuestro país y Latinoamérica? Bueno, pues hasta el momento no hay nada claro.

Debemos recordar que en febrero de 2021 confirmaron que la plataforma de HBO Max llegará a esta región del planeta en junio de este mismo año. Así que por ahora, parece que con su lanzamiento el formato de estrenos simultáneos en salas y servicio de streaming continuará a lo largo del 2021, pero aún queda pendiente saber lo que sucederá con esas producciones cuando le demos la bienvenida al 2011.