¿Canon? Zack Snyder se pronuncia ante la polémica escena de sexo de Batman

Desde la segunda época importante de los superhéroes, que arrancó en los años 60, las casas de cómics han buscado que sus personajes muestren otra clase de problemas que van más allá de enfrentarse a sus enemigos. Ejemplos hay muchos, donde nos enseñaban que además de tener poderes y habilidades extraordinarias, estos hombres y mujeres eran precisamente eso, seres humanos. Pero parece que en DC no quieren explorar esta parte de Batman.

Como recordarán, hace unos días surgió una polémica gracias a una escena que se eliminó de la serie animada de Harley Quinn. En ella se veía a Bruce Wayne practicándole sexo oral a Catwoman, cosa que por supuesto no le gustó a la compañía que tiene los derechos del personaje. De hecho el creador de esta producción mencionó que los ejecutivos le dijeron que no podían mostrar un momento como ese en la pantalla chica porque “los héroes no hacen eso”.

Zack Snyder le entra a la conversación de Batman y el sexo oral

Sin embargo, y desde que se supo todo esto, armó un gran debate entre los aficionados de los cómics, pues no sería la primera vez que Batman tiene sexo en el formato animado. Por ahí con la adaptación cinematográfica de The Killing Joke apareció una escena donde insinuaban que el héroe de Gótica andaba sumamente cariñoso con Batgirl e incluso con la misma Catwoman en Gotham by Gaslight.

Aunque ahora y sin esperarlo, entró a la conversación el mismísimo Zack Snyder. Resulta que el pasado 17 de junio y a través de su cuenta de Twitter, el director de Justice League, Batman v. Superman y Man of Steel publicó una imagen donde se puede ver a Bruce Wayne practicándole sexo oral a Selina Kyle y simplemente escribió “canon”, dando a entender que para él, eso es lo que debería de suceder en la serie animada de Harley Quinn.

DC no ha dicho nada al respecto

Por supuesto que el tuit de Snyder generó una gran conversación, porque por un lado están los que apoyan que Batman debería de tener esta clase de historias un tanto más maduras y los que consideran que es un poco subido de tono mostrarlo en esta posición. De cualquiera manera, que una persona que ha hecho cosas importantes para los personajes de DC y que tiene una visión más oscura y adulta de los superhéroes se pronuncie al respecto quiere decir algo, ¿no?

Hasta el momento, ni la casa de cómics o Warner Bros. han declarado algo sobre el post de Zack Snyder, pero estamos seguros que este no es el fin del tema, porque todavía hay mucha tela de dónde cortar. Sin embargo, para los que tienen ganas de ver esta clase de escenas en el universo de DC, les tenemos que decir que al menos por ahora, eso no pasará, pero hay un montón de fan arts que están armando muchas personas en el mundo.