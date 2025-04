Lo que necesitas saber: Charli XCX fue headliners del Tecate Pal Norte 2025, y ahora vino con la era 'brat'.

Ha pasado un año desde que Charli XCX lanzó brat, considerado por muchos su mejor disco ––o al menos el más popular––hasta la fecha. Y ahora, le tocaba al Tecate Pal Norte 2025 vivir el momento.

Era obvio que el verde de la portada del álbum tapizaría el panorama del festival para su último día. Inevitable me hizo recordar el impacto que esa imagen generó; el poder de lo que puede transmitir algo tan sencillo como lo es un fondo verde con una palabra de cuatro letras.

Charli XCX en el Tecate Pal Norte 2025. Foto: Raúl Fernández.

En ese sentido, el show de Charli XCX evoca ese espíritu minimalista porque su escenografía al arranque es solo eso: una manta verde desplegada a lo ancho de la tarima e impresa con el título del disco y ella siendo la única sobre el escenario.

Charli XCX y la energía de la club culture en el Tecate Pal Norte 2025

Así arrancaba todo, con el ambiente de club a tope que la británica evoca con un remix frenético de “365” seguida de “360” y eso icónico verso que tanto sonó con el “I’m so Julia…”.

“¡¿Quieren fiestear o qué?!” decía una Charli XCX que regresó a México convertida en una icono pop en toda la extensión de la palabra, pues por mucho tiempo navegó con la etiqueta de una artista de nicho dentro del imaginario popero.

Charli XCX. Foto: Raúl Fernández.

Y lo ha hecho a través de este rollo de la club culture de finales de los 80 e inicios de los 90 en el Reino Unido, agregando este toque inconfundible de hyperpop que la ha caracterizado en varias producciones. Quizá, en ese sentido, su canción “Club Classics”, donde Charli pidió a todos que levantaran las manos para que el escenario Tecate Original pareciera un verdadero club.

Pero aunque el performance es aparentemente sencillo en su producción, la británica sabe cómo transformarlo. Y de pronto, cuando pasa de la tarima a la barricada del público, ella convierte la energía de discoteca en una pasarela frenética junto a los fans más cercanos al escenarios, todos y cada uno con las pancartas, playeras y todo tipo de memorabilia de brat.

Charli XCX no pudo terminar el set y no cantó “Vroom Vroom” debido a que empezó a perder la voz. Foto: Raúl Fernández.

Esa es la fuerza en el show de Charli XCX en el Tecate Pal Norte. Es su actitud la que potencia la música, que de por sí ya poderosa. Porque siendo honestos, por momentos el show puede parecer difícil de aguantar si se trata de solo ver a una persona yendo de un lado a otro por el escenario brincando y bailando.

Pero esto no lo hace con el fin de hacerse la virtuosa pretenciosa ni nada de eso… Desde que se lanzó brat, el concepto era sencillo: fiestear como en los clubs donde ella creció y se empezó a enamorar de la música dance.

Charli en su versión más cercana a ‘pop icon’

“Apple”, “Girl, So Confusing”, “Sympathy Is a Knife”, “Guess” y “party 4 u” y otras canciones más mantuvieron la intensidad del set de Charli XCX, que es una potencia por si sola en el escenario.

Aunque no lo crean, el domingo en el Tecate Pal Norte 2025 se sintió frío tanto que quizá al público no le pasó factura entre el baile y el calorcito mutuo propio de una masa enorme de gente.

Quizá ese fue un factor para que se le cortara la voz porque, literalmente dijo: “Chicos, apenas puedo cantar, perdónenme, así que me tendrán que ayudar con esta…”, para luego cerrar ese mismo escenario que dos días antes tuvo a Massive Attack con poquita gente (tremendo show de todas formas), pero que ahora estaba atascado cantando “I Love It”.

Digo, ya la había visto en el Corona Capital 2022 y esencialmente, también había una masa importante de gente viéndola a ella sola dominando la tarima con su presencia hipnótica, irreverente, como despreocupada, provocativa y sin tibiezas.

Pero esta vez, en el Tecate Pal Norte 2025, se sintió diferente porque Charli XCX finalmente venía con esa aura de pop icon de alto calibre que se le había negado durante tantos años, aún cuando su música siempre ha sido genial y siempre valido la pena como escaparate al pop más convencional, por más sencillo o minimalista que sea en esta ocasión.

Setlist de Charli XCX en el Tecate Pal Norte 2025

1. 365 (Shygirl remix)

2. 360

3. Von dutch

4. I might say something stupid

5. Club classics

6. Unlock It

7. Apple

8. Spring breakers

9. Girl, so confusing

10. Everything is romantic

11. Speed Drive

12. Sympathy is a knife

13. Guess

14. 365

15. party 4 u

16. Track 10

17. I Love It