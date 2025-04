Lo que necesitas saber: Massive Attack fue headliner del Tecate Pal Norte 2025 y trajo uno de los mejores shows en lo que va del año... aunque el público no fue tanto.

¿Te has encontrado alguna vez en un concierto que te hace sentir afortunado de estar ahí? ¿De saber que estás en presencia de algo único que pareciera no se volverá a repetir? Algo como lo que provoca Massive Attack en México en este 2025.

Se hablaba de un show memorable desde el concierto en Guadalajara y cualquiera pensaría que durante el Tecate Pal Norte 2025 en Monterrey, se repetiría la expectativa… pero no sucedió tanto como uno lo esperaría.

Robert Del Naja con Massive Attack en el Tecate Pal Norte 2025. Foto: Raúl Fernández.

Siendo headliners para uno de los escenarios principales, la asistencia para Massive Attack sinceramente quedó a deber. Sí, claro que había gente, y de a poco llegaban más, pero el espacio estaba tan fácil de recorrer que uno podía sentarse tranquilamente, casi al pie del escenario, ante el hipnótico juego de luces que adornaban la vista para la banda.

Massive Attack en México: Mensajes crípticos y reflexiones existencialistas

Y Massive Attack arrancó. Y lo hicieron fuerte. Pero no con una canción, sino con una serie de mensajes crípticos en sus pantallas led que pronto nos dimos cuenta eran encabezados de noticias de todo tipo.

De celebridades como Eva Longoria, Jenna Ortega y series como Ted Lasso… De noticias sobre Tiger Woods o Lenny Kravitz… Del uso de moda del Ozempic a la crisis del Mar Rojo o los conflictos bélicos que involucran a Israel y Palestina… De las tarifas arancelarias de Trump a las respuesta de la presidenta Sheinbaum… De la muerte de Silvia Pinal hasta el anuncio de la gira de Sex Pistols. Había noticias sobre la contaminación que acaba al mundo, pero contrastadas con el último chisme barato sobre Kim Kardashian.

Foto: Raúl Fernández.

Fue difícil tomar apuntes de cada noticia que se proyectaba en los leds. Era realmente un bombardeo de información que iba desde cosas aparentemente banales hasta problemas sociales y políticos.

Y justo, con esa intro, Massive Attack parecía darnos un primer mensaje sobre ese constante bombardeo de información de cosas inservibles que eclipsan a los asuntos que de verdad importan, todo como parte de la intro conocida como “Shock”.

Así llegarían las primeras canciones como “Risingson”, “Girl I Love You” y “Black Milk” con estas colaboraciones especiales que traen en vivo junto a Horace Andy y la mismísima Elizabeth Fraser.

Junto a las canciones, las proyecciones seguían apareciendo en pantallas con mensajes que agarraban un tono existencialista, de nuevo con frases como “¿Somos el baile o los bailarines?”, “¿Podemos ser genuinamente creativos?”, “¿Qué es aquello que te define?“…

Elizabeth Fraser con Massiver Attack en el Tecate Pal Norte 2025. Foto: Raúl Fernández.

Robert Del Naja, contra Trump, Putin e Israel y la solidaridad con Palestina

Ya en este punto, es claro que este show que Massive Attack trae a México es una experiencia que te obliga a realzar tus sentidos. Pero no me refiero a los sentidos básicos únicamente, sino también el sentido crítico y el de la autorreflexión.

Porque al final de cuentas, aunque su música es absolutamente asombrosa, Robert Del Naja y Grant Marshall la ponen de alguna manera en segundo plano; convierten su obra en una atracción sonora con un trasfondo lleno de sensibilidad social, sátira, crudeza y la realidad.

Pasaban canciones como “Take It There”, “Future Proof” o “Song to the Siren”, esta última con la voz de Elizabeth Fraser en su forma más angelical.

Elizabeth Fraser. Foto: Raúl Fernández.

Y ahí se veía la dualidad de Massive Attack en vivo… Son capaces de hipnotizarte con la presencia suave y hermosa de la exvocalista de Cocteau Twins, pero también son certeros cuando es momento de mostrarte los horrores de la guerra nuclear en sus visuales, o de decir “que se jodan Donald Trump y JD Vance” para provocar el alarido del público.

Precisamente, el show es una denuncia social constante contra Estados Unidos, Israel y Vladimir Putin en diversas ocasiones. Una de las más intensas llega cuando tocan el cover de “Rockwrok” de Ultravox, que dicho sea de paso, nos demuestra que esta banda pudo brillar en el post-punk si hubieran preferido no convertirse en leyendas del trip-hop.

El mensaje proyectado mientras tocaban la canción, era una sátira inquietante sobre muchas teorías conspiranoicas: que Donald Trump es un agente ruso controlado por Putin, quien a su vez sería controlado por el presidente de China, Xi Jinping, quien habría soltado el COVID para controlar a la población de occidente…

Y al final, el discurso termina con un reflexión que dice que quizá todas esas teorías conspirativas son en realidad una conspiración mayor. Como dijimos, sátira y crítica social en su máximo nivel.

Foto: Raúl Fernández.

Palestina libre, pide Massive Attack

Otro de los mensajes más duros en estos shows de Massive Attack en México viene cuando tocan “Safe From Harm” con Deborah Miller en la voz.

Porque la banda, de nuevo, te endulza el oído con la voz de Deborah y su textura R&B mientras al fondo, en su pantalla principal, la banda despliega cifras y datos duros sobre los ataques y el conflicto en Gaza…

Cantidades de gente muerta, desde periodistas asesinados hasta familias desplazadas, la cantidad de gente enferma tanto física como psicológicamente y el escaso servicio que hay para ello, entre más detalles.…

Aún no podemos superar lo de Massive Attack en el Tecate Pal Norte. Vean qué onda con "Safe From Harm", acompañada de algunos datos importantes al fondo.

Massive Attack cierra la proyección con el dato de cuánto dinero ha destinado Estados Unidos para financiar a Israel en el conflicto con Gaza y Palestina. Es una cifra con una infinidad de dígitos que crece y crece a medida que la canción se hace más frenética.

Así de alarmante es todo y Robert Del Naja cierra esa parte con un breve discurso donde se pronuncia contra el genocidio en Palestina… “Viva México, Viva Palestina”, decía.

Horace Andy con Massive Attack. Foto: Raúl Fernández.

El arte no debe ser ajeno de la crudeza del mundo

Y así, la segunda fecha de Massive Attack en México, esta vez en el Tecate Pal Norte 2025, cerraba con canciones como “Karmacoma”, “Unfinished Sympathy”, “Group Four” y por supuesto, “Teardrop” que es el hit de cajón que todos quieren escuchar.

Claro que se disfruta, porque es una joya estar frente a Elizabeth Fraser. Eso es lo maravilloso de este show que, como dijimos antes, te obliga a amplificar desde tus sentidos básicos hasta el sentido crítico; de cuestionar a través de la autorreflexión o de estar más atento a lo que hay a nuestro alrededor.

Porque al final, el arte, como expresión de la creatividad y la belleza, no debe ser ajeno de la crudeza que nos rodea. Y aunque el público no sea masivo como en el Tecate Pal Norte, el mensaje resuena. Qué concierto de Massive Attack.

Una maravilla poder escuchar "Teardrop" de Massive Attack con Elizabeth Fraser en vivo.



Así sonó en el Tecate Pal Norte 2025.

Setlist de Massive Attack en México (Tecate Pal Norte 2025)

1. Risingson

2. Girl I Love You

3. Mezzanine

4. Black Milk

5. Take It There

6. Future Proof

7. Song to the Siren

8. Inertia Creeps

9. Rockwrok

10. Angel

11. Safe From Harm

12. Unfinished Sympathy

13. Karmacoma

14. Teardrop

15. Group Four