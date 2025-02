Kings of Convenience en el Teatro Metropólitan: Una experiencia única, íntima y mágica

Lo que necesitas saber: Kings of Convenience regresó a México para regalarnos un concierto impresionante en el Teatro Metropólitan. Checa acá cómo se puso.

Estamos acostumbrados (al menos en mi caso) a que los conciertos los vives de pie, apretado entre un mar de gente, o si es en un foro con asientos, levantarte porque el de adelante no te deja ver. Sin embargo, a pesar de que he checado a muchas bandas y artistas en vivo, jamás me había tocado una experiencia tan única como la de ver a Kings of Convenience.

En 2021, tuve chance de echarle un ojo a la presentación de Erlend Øye con The Whitest Boy Alive en el Corona Capital (showsazo, por cierto). Pero hasta este punto de mi vida y por alguna razón, nunca lo había visto junto a Eirik Glambek Bøe, aunque estuvieron en Bahidorá 2022, y después tocaron en CDMX y Guadalajara.

Kings of Convenience en el Teatro Metropólitan/Foto:Jesús González

Casi tres años después de su más reciente visita a México, Kings of Convenience regresó a nuestro país para aventarse una minigira. Y luego de aplazarlo por varios años, por fin se me hizo ver a este par ni más ni menos que en el Teatro Metropólitan, y vaya que todo ese tiempo de espera valió la pena por completo.

Quizá en este punto se estén preguntando “¿de qué está hablando?”, fue un concierto nomás y ya. Pero para mí no, lo que viví viendo al dúo noruego fue algo que nunca antes me había pasado, pues me hicieron ver que, por más que vayas a conciertos y festivales, siempre se pueden encontrar diferentes formas de disfrutar la música en vivo.

Kings of Convenience nos regaló un concierto diferente, pero maravilloso

Sí, afuera del Teatro Metropólitan estaban los típicos puestos de playeras, y adentro, la gente hacía filas para comprar la cerveza y el refresco o para llegar a sus lugares. Ya saben, lo típico que sucede cuando vas a un concierto. Sin embargo, lo que me sorprendió empezó cuando los miembros de Kings of Convenience aparecieron el escenario.

Se sabe que el ambiente en los conciertos de Erlend Øye y Eirik Glambek Bøe es curioso, pues no siempre se presta para cotorrear y echar relajo. Y eso lo tiene claro la gente, es por dicha razón que cuando el dúo se colgó sus guitarras y empezó a tocar, el mood fue simplemente apreciar lo que pueden hacer con sus instrumentos.

https://twitter.com/sopitasfm/status/1894272399127785802

Así fue la primera parte del concierto de Kings of Convenience, con todo el público sentado (sí, así como lo leen, nadie se paró durante casi el primer acto) en el Teatro Metropólitan. Y aunque no lo crean, quedarte en tu lugar simplemente checando la ejecución de los músicos es algo que no había experimentado nunca antes (bueno, al menos con música de este estilo, no valen conciertos de orquesta).

Más allá de los acordes y riffs de las guitarras, o las melodías y armonías vocales, algo que me dejó impresionado de este show en particular es que tanto Erlend como Eirik no se preocupan tanto si es que llegan a regarla sobre el escenario. Y no, no me refiero a que les haya valido y solo toquen porque sí. No, lo menciono porque a pesar de que tuvieron errores, los aceptaron, los abrazaron y eso hizo que algunas partes de su primer show en la CDMX fueran mágicas, geniales e irrepetibles.

La importancia del público para el show de Erlend y Eirik

Otra cosa que me dejó con el ojo cuadrado durante el concierto de Kings of Convenience en el Teatro Metropólitan fue la importancia que tiene el público para los noruegos y la música que hacen en vivo. Independientemente del cariño que se ve que sienten por sus fans mexicanos, la participación de la gente fue clave para que algunas rolas sonaran como debían.

En temazos como “Rocky Trail”, “Catholic Country” y “Know-How”, Erlend Øye le pidió a los presentes que chasquearan los dedos, aplaudieran para crear el ritmo de acompañamiento e incluso que cantaran para armar un enorme coro respectivamente. Esto no solo logró que los asistentes se sintieran, sino que, por unos cuantos segundos, el dúo los hizo parte del show y de la música.

https://twitter.com/sopitasfm/status/1894276369829244933

A pesar de ser un concierto sold out, la vibra íntima del Teatro Metropólitan no solo nos permitió disfrutar como se debe de las canciones de Kings of Convenience (que por cierto, se lucieron con el setlist que tuvo tanto rolas de su más reciente material discográfico como clásicos del pasado y hasta rarezas), también le dio chance a los noruegos de interactuar más con sus fans chilangos.

Y eso se notó porque tanto Eirik Glambek Bøe como Erlend aprovecharon la oportunidad para bromear con la gente que fue a verlos, y sacando uno que otro chiste y contando anécdotas chistosas de su paso por nuestro país (como cuando a este último le cayó la ‘maldición de Moctezuma’ a Øye. Con decirles que hasta se dieron el tiempo de buscar a un amigo para que se acercara al escenario en “I Don’t Know What I Can Save You From”.

https://twitter.com/sopitasfm/status/1894279003638313264

Un par de músicos mexicanos acompañó a Kings of Convenience en el escenario

“Muchas gracias, nos sentimos bienvenidos en México. Desde nuestros inicios, la idea era hacer la mayoría de música sin tantos instrumentos, y tratamos de componer canciones completas con solo dos guitarras”, mencionó Eirik en una parte del concierto. Y aunque al principio cumplieron con este formato, al final, a Kings of Convenience los acompañó un par de musicazos mexicanos en el Teatro Metropólitan.

Junto a ellos, tocaron rolones como “Fever”, “Boat Behind”, “Rule My World” y por supuesto, “I’d Rather Dance With You”, con los que se prendió el ambiente del show. Tanto así que al iniciar con esta parte del set, Erlend le dijo al público que se levantara de sus lugares para bailar y brincar como si no hubiera un mañana (y así lo hicieron).

Después de un breve encore (ya saben, que salen del escenario mientras la gente pide “otra, otra”), Kings of Convenience volvieron para despedirse con “24-25” y “Scars on Land”, dándole carpetazo y un cierre maravilloso a uno de los conciertos más espectaculares que he visto en mi vida… así tal cual, no exagero lo que digo.

Y no digo que fue espectacular por que el dúo noruego haya montado un show lleno de luces, visuales, humo y demás. No, lo menciono porque a pesar de que he visto a muchas bandas y artistas en concierto, Erlend Øye y Eirik Glambek Bøe me recordaron que siempre se pueden encontrar nuevas formas de disfrutar y apreciar la música.

Así que infinitas gracias a Kings of Convenience, por emocionarnos haciendo shows tan bellos y especiales como el que se aventaron en el Teatro Metropólitan de la CDMX. Pero a título personal, les tengo que agradecer porque acordarme de lo hermoso e impredecible que es ir a un concierto en vivo, que nunca sabes cuándo te vas a topar con alguien sobre un escenario que te sacudirá por completo.

Setlist de Kings of Convenience en el Teatro Metropólitan

“Comb My Hair” “Rocky Trail” “Cayman Islands” “Toxic Girl” “Angel” “Killers” “Love is a Lonely Thing” “Catholic Country” “Know-How” “Homesick” “Mrs. Cold” “Misread” “Fever” “Boat Behind” “I Don’t Know What I Can Save You From” “Rule My World” “I’d Rather Dance With You” “24-25” “Scars on Land”

Te puede interesar